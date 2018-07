Atlas Weekend-2018: как прошел третий день фестиваля

В четверг, 5 июля состоялся третий день знаменитого украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend-2018 (чтобы посмотреть видео с выступлений хедлайнеров, доскрольте новость до конца).

Хедлайнерами третьего дня масштабного фестиваля стали известные украинские исполнители, а также зарубежные рок-музыканты и диджеи. OBOZREVATEL предлагает узнать, как прошел третий день Atlas Weekend-2018.

Так, традиционно на нескольких музыкальных сценах выступили популярные группы, среди которых культовые украинские музыканты ТНМК (Танок на майдані Конго), Pianoboy, Vivienne Mort, а также британцы Nothing but Thieves, металлисты из Германии Kreator, датчане WhoMadeWho и российская рок-группа Tequilajazzz.

Основным хедлайнером третьего дня Atlas Weekend стала американская певица Лаура Пеголицци, более известная под псевдонимом LP. Артистка спела свои легендарные хиты, среди которых популярные во всем мире композиции "Lost on You" и "Other People".

После того, как выступления на основных музыкальных сценах закончились, посетители, не желающие покидать территорию фестиваля, могли насладиться крутыми dj-сетами от знаменитых украинских и зарубежных музыкантов на Ночной сцене.

Посетители фестиваля отметили, что третий день запомнился им, преимущественно, душевной атмосферой и зажигательной, качественной музыкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный европейский фестиваль Atlas Weekend, который стартовал во вторник, 3 июля в Киеве, установил рекорд по посещаемости в первый же день мероприятия. Крупное музыкальное событие посетили 154 тысячи человек.