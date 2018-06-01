Атака "вовчиць": на концерте Винника поклонники "снесли" охрану

Турне певца года по версии премии "Золотая жар-птица" Олега Винника проходит настолько успешно, что залы не вмещают фанатов.

Так, в Чернигове в связи с ограниченным количеством мест на площадке сотни жителей города были вынуждены слушать композиции артиста под стенами Летнего театра. А во время исполнения последних песен охрана не смогла сдержать натиск и люди буквально "прорвались" в зал.

В харьковском Дворце спорта Олег Винник 4 раза выходил на бис. Два вечера подряд был переполнен концертный зал и в Днепре. Примечательно, что здесь был объявлен солд-аут за несколько месяцев до заявленных дат.

Свое выступление на Тернопольском городском стадионе певец начал с минуты молчания. Таким образом он почтил память погибшего в зоне АТО подполковника СБУ Руслана Муляра. Концерт Олег Винник посвятил памяти своей матери.

В рамках турне певец представил поклонникам авторскую программу "Ты в курсе", которая объединила популярные треки Винника, а также абсолютно новые композиции. "Вишенкой на торте" стал особенный сюрприз от исполнителя - грузинская версия знаменитого хита "Нино".

Олег Винник Виктор Окремов

Олег Винник Виктор Окремов

"Первоначальный текст песни "Нино" в корне отличался от того, который привыкли слышать люди, - признается музыкант. – Он передавал историю взаимоотношений обычного парня и любимой дочери состоятельного грузина. Но когда я начал записывать слова, они мне показались очень резкими. Меткие, но не музыкальные. Поэтому продолжил работу, чувствовал, что у композиции огромный потенциал. Написал другой текст. Новая версия "Нино" (лезгинка) содержит известные слушателям слова. А атмосферу, которую я хотел показать в первом варианте песни, отобразил в музыке. Получилось очень уместно", - рассказал артист.

Олег Винник Виктор Окремов

Олег Винник Виктор Окремов

Олег Винник Виктор Окремов

Напомним, уже завтра, 2 июня, на стадионе "Арена Львов" в рамках турне состоится один из самых масштабных концертов Олега Винника. Затем артист выступит в Черновцах, Виннице, Полтаве, Житомире, Хмельницком, Ивано-Франковске.

Новости Олег Винник потерял мать

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Олег Винник рассказал историю происхождения своего рода и фамилии, а также откровенно прокомментировал свой имидж.