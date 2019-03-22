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Астафьева взбудоражила сеть откровенными фото в постели

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Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников чувственными снимками в постели.

Соответствующие фотографии звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте, вызвав бурю эмоций у фолловеров.

Астафьева не стала делать какие-либо подписи. Она лишь обозначила, что кадры были сделаны для выпуска мужского глянца Playboy, для которого недавно снялась. На снимке голая звезда сидит в кровати, а ее образ дополняют огромные серьги-кольца.

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"Невероятно красива", "Похожа на француженку", "Это что-то невероятное", "Классная живая фотография", "Очень красивый кадр. Чувственно", "Взгляд из глубины себя", – написали восторженные поклонники.

На других кадрах из этой серии, выполненных в стиле съемок на фотоопарат с пленккой, Астафьева позирует в перьях на постели.

Астафьева взбудоражила сеть откровенными фото в постели
Астафьева взбудоражила сеть откровенными фото в постели
Астафьева взбудоражила сеть откровенными фото в постели
Астафьева взбудоражила сеть откровенными фото в постели

Как сообщал OBOZREVATEL, Астафьева снялась в чувственной фотосесcии для Playboy Ukraine, новый выпуск которого вышел в марте. Звезда начала баловать поклонников еще до выхода глянца, выкладывая в сеть по несколько снимков со съемок.

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Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесфотосессия
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