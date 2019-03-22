Астафьева взбудоражила сеть откровенными фото в постели

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников чувственными снимками в постели.

Соответствующие фотографии звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте, вызвав бурю эмоций у фолловеров.

Астафьева не стала делать какие-либо подписи. Она лишь обозначила, что кадры были сделаны для выпуска мужского глянца Playboy, для которого недавно снялась. На снимке голая звезда сидит в кровати, а ее образ дополняют огромные серьги-кольца.

"Невероятно красива", "Похожа на француженку", "Это что-то невероятное", "Классная живая фотография", "Очень красивый кадр. Чувственно", "Взгляд из глубины себя", – написали восторженные поклонники.

На других кадрах из этой серии, выполненных в стиле съемок на фотоопарат с пленккой, Астафьева позирует в перьях на постели.

Как сообщал OBOZREVATEL, Астафьева снялась в чувственной фотосесcии для Playboy Ukraine, новый выпуск которого вышел в марте. Звезда начала баловать поклонников еще до выхода глянца, выкладывая в сеть по несколько снимков со съемок.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!