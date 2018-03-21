Астафьева впечатлила фанов эффектными фото в купальнике

Украинская модель и певица Даша Астафьева вызвала восторг своих фолловеров в соцсети, опубликовав снимки новой эффектной фотосессии в купальнике.
На личной странице в Instagram знаменитость разместила несколько снимков, на которых запечатлена усыпанной золотыми блестками. Поклонники Астафьевой отметили женственность и сексуальность ее образа.
"Обожаю твои формы, вкусняшечка", "О боже!!! Невероятно, безупречно, супер пупер, гипер-гала-мега красиво", "Какой крутой образ!" - стали писать в комментариях под фото.
Каждый из снимков Астафьевой собрал от 5 до 10 тысяч лайков. Модель призвали "чаще радовать фанов такой красотой".
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