Астафьева полностью разделась на камеру: пикантное фото

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала снимок, на котором изображена полностью обнаженной.
Секс-бомба позировала без одежды, прикрывши голое тело прозрачной тканью. Смелое фото опубликовано в Instagram-аккаунте Даши.
Поклонники Астафьевой пришли в восторг от ее снимка, отметив, что певица, как всегда, выглядит просто сногсшибательно и обворожительно. Под фото они оставили массу восхищенных комментариев.
"Шикарная! Хочется съесть!" – отметили пользователи.
"Безумно обаятельная и сексуальная", – добавили другие.
Каку сообщал OBOZREVATEL, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала пикантные фото, где сверкнула на камеру пышной грудью.
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