Астафьева полностью разделась на камеру: пикантное фото

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала снимок, на котором изображена полностью обнаженной.

Секс-бомба позировала без одежды, прикрывши голое тело прозрачной тканью. Смелое фото опубликовано в Instagram-аккаунте Даши.

Поклонники Астафьевой пришли в восторг от ее снимка, отметив, что певица, как всегда, выглядит просто сногсшибательно и обворожительно. Под фото они оставили массу восхищенных комментариев.

"Шикарная! Хочется съесть!" – отметили пользователи.

"Безумно обаятельная и сексуальная", – добавили другие.

Каку сообщал OBOZREVATEL, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала пикантные фото, где сверкнула на камеру пышной грудью.

Секс-бомба активно гастролирует по городам Украины со спектаклем "Мужчина нарасхват". В InstaStories звезда позировала в эротическом белье, показав свой шикарный бюст