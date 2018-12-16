МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Астафьева полностью разделась на камеру: пикантное фото

7.5тЧитать материал на украинском

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала снимок, на котором изображена полностью обнаженной.

Секс-бомба позировала без одежды, прикрывши голое тело прозрачной тканью. Смелое фото опубликовано в Instagram-аккаунте Даши.

Поклонники Астафьевой пришли в восторг от ее снимка, отметив, что певица, как всегда, выглядит просто сногсшибательно и обворожительно. Под фото они оставили массу восхищенных комментариев.

Новости
''Влюблена'': Астафьева в дерзком наряде сделала признание

"Шикарная! Хочется съесть!" – отметили пользователи.

"Безумно обаятельная и сексуальная", – добавили другие.

Астафьева полностью разделась на камеру: пикантное фото

Астафьева полностью разделась на камеру: пикантное фото

Каку сообщал OBOZREVATEL, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала пикантные фото, где сверкнула на камеру пышной грудью.

Секс-бомба активно гастролирует по городам Украины со спектаклем "Мужчина нарасхват". В InstaStories звезда позировала в эротическом белье, показав свой шикарный бюст

Персона
Даша Астафьева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
3
Смешно
17
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги