"Арья Старк с Закарпатья": Alina Pash презентовала яркий клип

Молодая украинская певица Alina Pash презентовала дебютный сингл под названием "Бітанґа" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Бітанґа – означает, хулиган. Еще говорят – шибеник. Непоседливый ребенок, за чьими проделками невозможно успеть, объяснили "Обозревателю" в пресс-службе артистки.

"Так меня называл мой дедушка. Мне пытались навязать образ принцессы, но я – другая. Босячка из образцовой семьи. Помню, как дедушка злился: я воровала тыквы с соседних полей, чтобы делать чучела, а он кричал: Бітанґо! Мамку ти солодку!" - говорит Alina Pash.

Аlina Pash Пресс-служба Аlina Pash

Alina Pash – новое имя на украинской сцене. Bitanga – дебютный сингл певицы. Песня, что называется "про нее": "С самого детства я РобинГудничала. Я Арья Старк с Закарпатья, мать его!".

Аlina Pash Пресс-служба Аlina Pash

Дерзкий, остро актуальный трайбл-саунд Bitanga – дело рук саунд-продюсера и музыканта Сурена Томасяна, известного по работе с Иваном Дорном.

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Аlina Pash Пресс-служба Аlina Pash

Видео в поддержку сингла сполна раскрывает образ бітанґи: яркие костюмы, невероятные головные уборы... Стилист Валерий Топал собирал их прямо на голове Алины из подручных средства: штанов, кофт, кусков тканей и, конечно, цветов, растущих в округе. В каждом кадре – цветы из разных уголков Закарпатья (всего около 40 видов). Здесь же - захватывающие дух пейзаж и общая аутентичность уровня фильмов Кустурицы. Мотоциклы "с коляской", гусь в мешке (остался за кадром), кладка дров за сараем и чан голубцов в конце тяжелого съемочного дня.

Аlina Pash Пресс-служба Аlina Pash

Посмотреть дебютный клип певицы можно здесь:

Отметим, что Алина Паш — финалистка шестого сезона вокального шоу "Х-Фактор". В нем в команде Нино Катамадзе девушка заняла третье место и сейчас начинает сольную карьеру.

Дебют артистки привел в восторг звезд украинского шоу-бизнеса и продюсера Джамалы Игоря Тарнопольского, о чем свидетельствует их реакция в соцсетях.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский певец Pianoбой выпустил мощный социальный клип.