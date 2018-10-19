Артисты рок-оперы остановили работу аэропорта

"Украинский Паганини" Василий Попадюк и артисты рок-оперы "Орфей и Эвридика навсегда" на днях удивили пассажиров столичного аэропорта.

Музыканты приняли участие в мероприятии "Борисполя", который в этом году определял 10-миллионного пассажира. Счастливый билет достался Елене Шишловской. Девушка уже 10 лет живет в Амстердаме, а в Киев прилетала к родителям – и попала с корабля на бал. Еще утром она перепутала аэропорты: приехала не в тот, из которого ей нужно было отправляться. Но ошибка стала для девушки судьбоносной. Встречали счастливицу фанфарами и дифирамбами. Одним из неожиданных сюрпризов стало выступление украинских артистов. Василий Попадюк душевно сыграл арию в честь победительницы, а артисты рок-оперы "Орфей и Эвридика навсегда" в гриме и костюмах исполнили живьем три композиции из этого проекта: "Dark Knight", "The chance" и "Lady Fortune".

Так вышло, что на время импровизированного шоу привычная работа воздушной гавани была нарушена – пассажиры не могли пройти мимо. Все-таки не каждый день в зоне отправления случаются живые выступления артистов такого уровня. В итоге в зале образовалась очередь из желающих сфотографироваться и получить автограф. А музыканты из проекта "Орфей и Эвридика навсегда" рассказали, что совсем скоро покажут эту постановку киевским зрителям.

Интересно, что сразу после премьеры рок-оперу назвали едва ли не единственной отечественной постановкой мирового уровня. Сейчас проект набрал еще больше оборотов. На столичном шоу на сцене будет уже более 80 человек – музыканты и хор. Изюминку происходящему на сцене придадут сеты от DJ Starkov.

Проект уже заинтересовал одну из самых престижных площадок мира – Dubai Opera. Сразу после украинских гастролей (помимо Киева шоу увидят в Днепре) коллектив полетит в ОАЭ.

Напомним, увидеть постановку рок-оперы "Орфей и Эвридика навсегда" можно будет 21 октября в столичном Дворце "Украина".

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