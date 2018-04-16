Арсен Мирзоян снес на джипе ситилайт со своим фото: видео ДТП

Музыкант Арсен Мирзоян, который "дважды" женат на певице Тоне Матвиенко, врезался на внедорожнике в ситилайт со своей фотографией.

Соответствующее видео опубликовала в Facebook ведущая Мила Еремеева.

"Когда однажды вечером я попытался снять новый эпизод влога..." - подписала она пост, в котором после "аварии" сделала селфи с Мирзояном.

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Комментаторы скептически отнеслись к показанному ДТП, назвав его постановкой.

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