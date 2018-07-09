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Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер не могут получить развод уже 7 лет

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70-летний актер Арнольд Шварценеггер и 62-летняя Мария Шрайвер могут попасть в книгу рекордов Гиннеса за самый долгий бракоразводный процесс. Уже 7 лет они пытаются оформить свое расставание на официальном уровне, но все никак, сообщает TMZ.

Шрайвер подала на развод в июле 2011 года, когда узнала, что их домработница была любовницей ее мужа и даже родила от него сына Джозефа. Всего у Шварценеггера и Шрайвер четверо детей.

Знаменитости быстро уладили вопрос с разделом имущества. По примерным оценкам, на семейном счете в тот момент было 400 миллионов долларов.

Арнольд Шварценеггер с женой и детьми

Фото: Getty

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Близкие к супругам источники говорят, что Арнольд не проявляет интереса к скорейшему финалу развода, а Мария иногда пытается надавить на пока еще супруга.

Друзья звезд отмечают, что Шварценеггер и Шрайвер не собираются быть вместе. Арнольд познакомился с Марией в 1977 году, а свадьбу они сыграли в 1986 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Арнольд Шварценеггер продал свой суперкар за колоссальные миллионы.

Персона
Арнольд Шварценеггер
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