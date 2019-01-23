''Аплодирую и завидую'': украинский продюсер объяснил ''выходку'' TAYANNA на Нацотборе

"Выходка" TAYANNA может быть эмоциональной случайностью, стечением обстоятельств. Однако вместе с этим резкое желание артистки покинуть Нацотбор напоминает хорошо продуманный, гениальный ход ее менеджмента.

Так в беседе с OBOZREVATEL украинский продюсер Денис Путинцев прокомментировал новость о внезапном решении певицы TAYANNA (Татьяны Решетняк) покинуть список претендентов на участие в Евровидении-2019. Об этом артистка сообщила в Instagram 22 января, за несколько часов до старта жеребьевки и распределения конкурсантов по полуфиналам отборочного этапа. Ее заменили исполнительницей MARUV.

Денис Путинцев, TAYANNA Коллаж: fotor.com

"Сразу хочу подчеркнуть, все, что я сейчас скажу, не несет негативный оттенок. Только зависть, причем черную, если все это продуманный ход. Я допускаю момент, что это была некая финальная "выходка" артистки, ведь менеджмент, в частности Михаил Ясинский, говорил в своем интервью, что Таня была против Евровидения в этом году. И я понимаю почему. Да и вы, наверное, понимаете. Участвовать в третий раз, и с учетом списка участников оказаться даже не в лидирующих позициях, наверное, уже было бы не смешно", - указал Путинцев.

"Могу предположить, что это реально было некое эмоциональное желание артистки, но я очень хочу верить, что это был именно продуманный ход со стороны менеджмента, - добавил он. - И если это так, то это гениально. Я аплодирую и завидую черной завистью".

По мнению продюсера, певица вряд ли просто передумала участвовать в Нацотборе за несколько часов до жеребьевки, когда к событию было приковано внимание прессы и поклонников.

"Что было бы, если бы TAYANNA объявила, что идет на Евровидение, а через день-два передумала? Ну поговорили бы, похихикали бы... а что происходит сейчас? Об этом говорят все, и вы вот мне звоните, чтобы я тоже об этом поговорил. Просто гениально", - продолжил Путинцев.

TAYANNA Фото: facebook.com

При этом Путинцев согласился, что ход могли спланировать не только для пиара TAYANNA.

"Если предположить, что это договорняк и с продюсерским составом Евровидения, и с менеджментом TAYANNA, и с менеджментом MARUV, то это еще более гениально! Выигрывают все: о TAYANNA говорят, MARUV получает дополнительный промоушн, а для Евровидения это еще один острый момент, о котором также будут говорить", - пояснил он.

"Но не будем с вам строить предположения, а будем лучше говорить в позитивном ключе: даже если это и договорняк, то это очень красиво, - заключил продюсер. - Это уже уровень западного шоу-бизнеса. И я этому очень рад".

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