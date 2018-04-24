Ани Лорак сверкнула пышной грудью

Скандальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками фотографией в откровенном наряде.

Белое облегающее платье, в котором запечатлена артистка, выгодно подчеркивает ее пышную грудь и оголяет плечи. К тому же, певица продемонстрировала разрез наряда, подчеркнув его рукой. Снимок Ани Лорак опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Солнца и тепла в сердце! Smile!" - подписала артистка кадр.

Поклонники Ани Лорак бурно отреагировали на ее новый снимок и рассыпались в комплиментах.

Как сообщал "Обозреватель", недавно в социальной сети Instagram высмеяли шубу Ани Лорак.