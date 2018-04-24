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Ани Лорак сверкнула пышной грудью

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Скандальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками фотографией в откровенном наряде.

Белое облегающее платье, в котором запечатлена артистка, выгодно подчеркивает ее пышную грудь и оголяет плечи. К тому же, певица продемонстрировала разрез наряда, подчеркнув его рукой. Снимок Ани Лорак опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Солнца и тепла в сердце! Smile!" - подписала артистка кадр.

❤️Солнца и тепла в сердце! Smile! 😘

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

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Поклонники Ани Лорак бурно отреагировали на ее новый снимок и рассыпались в комплиментах.

Как сообщал "Обозреватель", недавно в социальной сети Instagram высмеяли шубу Ани Лорак.

Персона
Ани Лорак
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