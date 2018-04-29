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Ани Лорак "разнесли" за "уставшее" фото

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Украинскую поп-диву Ани Лорак раскритиковали за "уставшее" селфи.

Снимок был сделан во время съемок нового клипа артистки и опубликован в ее Instagram-аккаунте.

"Идут вторые сутки съемок клипа. Уставшие, но счастливые", - подписала Ани Лорак кадр.

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Новости
"Надо быть скромнее": певицу Ани Лорак упрекнули за откровенный наряд

Пользователи сети раскритиковали певицу за новую фотографию, подчеркнув, что на ней Ани Лорак действительно выглядит уставшей и лучше такие снимки не публиковать в социальных сетях. Кроме того, некоторым не понравился макияж артистки.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ани Лорак раскритиковали за неудачный купальник, сравнив артистку со скандальной российской балериной Анастасией Волочковой.

Персона
Ани Лорак
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