Ани Лорак презентовала клип, из-за которого чуть не умерла

Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переехала жить в Москву, регулярно выступает в России и получает там различные награды, презентовала клип на песню "Сумасшедшая".

Съемки видеоработы, во время которых артистка чуть не погибла, проходили в Греции. Клип уже опубликован на YouTube-канале Ани Лорак.

Ани Лорак Instagram @anilorak

По сценарию видеоработы, пара влюбленных опаздывает на самолет и пытается догнать его по земле на красном кабриолете.

Instagram @anilorak

"Сумасшедшая" посвящается всем влюбленным, людям авантюристам по жизни, тем, кто открыт к приключениям и умеют брать от каждого нового дня все самое лучшее. И конечно же, не обошлось без красивой истории любви, о которой мечтают многие девушки. Я желаю всем обязательно влюбиться этим летом", - говорит сама артистка.

Режиссером нового видео стал Станислав Морозов, с которым Ани Лорак работает впервые, передает Хочу.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ани Лорак спела легендарную украинскую песню.