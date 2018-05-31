Ани Лорак презентовала клип, из-за которого чуть не умерла

Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переехала жить в Москву, регулярно выступает в России и получает там различные награды, презентовала клип на песню "Сумасшедшая".
Съемки видеоработы, во время которых артистка чуть не погибла, проходили в Греции. Клип уже опубликован на YouTube-канале Ани Лорак.
Ани Лорак
Instagram @anilorak
По сценарию видеоработы, пара влюбленных опаздывает на самолет и пытается догнать его по земле на красном кабриолете.
Instagram @anilorak
"Сумасшедшая" посвящается всем влюбленным, людям авантюристам по жизни, тем, кто открыт к приключениям и умеют брать от каждого нового дня все самое лучшее. И конечно же, не обошлось без красивой истории любви, о которой мечтают многие девушки. Я желаю всем обязательно влюбиться этим летом", - говорит сама артистка.
Режиссером нового видео стал Станислав Морозов, с которым Ани Лорак работает впервые, передает Хочу.ua.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ани Лорак спела легендарную украинскую песню.