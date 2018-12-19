Ани Лорак официально подала на развод: назначена дата суда

Скандальная певица Ани Лорак официально подала на развод. Информация о разводе певицы Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу, которая просочилась в СМИ еще в октябре, подтвердилась.

Процесс расторжения брака Лорак официально стартовал во вторник, 4 декабря. Суд назначен на 24 декабря. Заседание пройдет в Шевченковском суде города Киева, сообщается на сайте ведомства.

Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу и дочкой Караван Украина

Скриншот из сайта Шевченковского суда

Пока ни Лорак, ни Мурат информацию о разрыве отношений не прокомментировали. Пара прожила вместе 9 лет, также у них есть совместная 7-летняя дочь. О том, с кем останется девочка, также неизвестно.

Реестр судебных решений

Напомним, что причиной развода Ани Лорак с мужем, очевидно, стала публичная измена Мурата. Так, Налчаджиоглу в июле 2018 года назад засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак была за границей. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шептал ей на ушко и даже касался пикантных частей ее тела. Посреди ночи пара удалилась из клуба, будучи изрядно навеселе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, предполагаемая любовница Мурата Яна всячески отрицала свою связь с супругом знаменитой певицы. Она подтвердила, что знакома с мужем Лорак, но настаивала на том, что ее с кем-то перепутали и на ролике изображена не она.

В октябре появилась информация о том, что певица все же решила развестись с супругом-изменщиком. Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же – гражданин Турции.

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