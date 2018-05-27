Ани Лорак и Ко: украинские артисты похвастались российской наградой

В субботу, 26 мая, в Москве вручили российскую музыкальную премию телеканала RU.TV.

За награды соревновался ряд украинских звезд, однако одержать победу получилось лишь у Ани Лорак и Макса Барских. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие еще украинские артисты участвовали в премии.

Скандальная певица Ани Лорак, которая осела в Москве и регулярно получает там награды, со своим шоу "Дива" победила в номинации "Лучшее концертное шоу". Она также боролась за победу в категории "Лучшая певица", однако Ани Лорак обошла российская артистка Полина Гагарина.

"Лучшим видеоклипом" стала работа украинского певца Макса Барских под названием "Моя любовь".

На премию также были номинированы и другие украинские артисты, которым не удалось получить наград. Вера Брежнева боролась в категории "Лучший дуэт" и "Лучший видеоклип".

Группа "Время и Стекло" была номинирована в категориях "Лучшая группа" и "Лучший видеоклип".

Светлана Лобода была заявлена в номинациях: "Лучшее концертное шоу", "Лучший видеоклип" и "Лучшая певица".

Анна Седокова боролась в номинации "Самое сексуальное видео". Кроме того, экс-"ВИА Гра" была ведущей премии.

Кроме того, молодой украинский исполнитель Никита Алексеев, который представлял Беларусь на "Евровидении-2018", выступил на церемонии со своей песней "Навсегда".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анна Седокова похвасталась российской наградой.