Ани Лорак едва не погибла: детали инцидента

Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переехала жить в Москву, регулярно выступает в России и получает там различные награды, едва не погибла.

Жуткий инцидент произошел во время съемок клипа на песню "Сумасшедшая", которые проходили в Греции. Об этом передает "Комсомольская правда в Украине".

По сценарию видеоработы, пара влюбленных опаздывает на самолет и пытается догнать его по земле на красном кабриолете. По задумке режиссера, автомобиль с певицей и ее спутником должен был двигаться по узкой извилистой дороге.

Съемочная группа не учла того, что ретро-автомобили непредсказуемы на большой жаре, да и долгие переезды они не очень любят. На солнце двигатель красавца-кабриолета быстро нагревался - приходилось постоянно делать перерыв.

"В какой-то момент, когда мы спускались по серпантину, вдруг начал отказывать тормоз. Машина неслась на огромной скорости, мы стремительно теряли управление... Впереди обрыв, я успела только зажмуриться и подумать: "Ну все". Даже не поняла, каким чудом в итоге удалось затормозить. До сих пор вспоминаю об этом с ужасом", - призналась Ани Лорак.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ани Лорак поностальгировала за концертом в Украине.