Ани Лорак едва не погибла: детали инцидента

Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переехала жить в Москву, регулярно выступает в России и получает там различные награды, едва не погибла.
Жуткий инцидент произошел во время съемок клипа на песню "Сумасшедшая", которые проходили в Греции. Об этом передает "Комсомольская правда в Украине".
По сценарию видеоработы, пара влюбленных опаздывает на самолет и пытается догнать его по земле на красном кабриолете. По задумке режиссера, автомобиль с певицей и ее спутником должен был двигаться по узкой извилистой дороге.
Съемочная группа не учла того, что ретро-автомобили непредсказуемы на большой жаре, да и долгие переезды они не очень любят. На солнце двигатель красавца-кабриолета быстро нагревался - приходилось постоянно делать перерыв.
"В какой-то момент, когда мы спускались по серпантину, вдруг начал отказывать тормоз. Машина неслась на огромной скорости, мы стремительно теряли управление... Впереди обрыв, я успела только зажмуриться и подумать: "Ну все". Даже не поняла, каким чудом в итоге удалось затормозить. До сих пор вспоминаю об этом с ужасом", - призналась Ани Лорак.
Мои любимые! ☀️ Долгожданная премьера лета! 🏝 Клип на песню #Сумасшедшая! 31.05.18 Starring: Gamzat Luguev @gamzatus Directed by Stanislav Morozov @stanislavm Producer: Alexander Dikol Line Producer: Maksym Prykhodnyuk @studio_photomax Artist management: Artem Sarancha @art_sarancha Stage Designer: Gala Venglovskaya @gala_arx Costume Designer: Anna Osmekhina @asmekhina Costume Designer Assistant: Ivan Petrik @ivanpetrik DOP: Vladimir Shklyarevskiy @nosdp 1st AC: Eugeniy Bubley Make-up Artist: Horbunoba Tatiana @horbunova_muah Hairdresser: Natalia Fomicheva @natfomi CG: HDshot @newunionk Colorgranding: Lunar Edge (Anna Pisarenko) @lunar_edge Editor: Yegor Troysnovskiy @yegortroyanovsky Thanks: Ilias S. Kokotos @iliaskokotos Special Thanks: ELOUNDA S.A HOTELS & RESORTS @EloundaPeninsula Aegean Airlines
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ани Лорак поностальгировала за концертом в Украине.