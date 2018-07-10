"Ангел-совратитель!" Козловский удивил фанатов пикантным фото

Скандальный украинский певец Виталий Козловский, который 9 мая 2018 года выступил в Москве, озадачил фанатов пикантным фото.

Поклонники Козловского раскритиковали его за любовь к соблазнительным фото, отметив, что он в итоге "женится на своем же теле". Фотографию Виталий опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Так, певец отправился на отдых в Болгарию и сфотографировался на пляже, лежа в воде. Из одежды на артисте - только голубые плавки.

Публикация от ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy) 10 Июл 2018 в 12:47 PDT

Подписчики Козловского иронично назвали его "ангелом-совратителем" и также пометили его сходство с лицами кавказской национальности.

Как сообщал OBOZREVATEL, певец Виталий Козловский извинился за скандальный концерт в Москве.