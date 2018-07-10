Анфиса Чехова выложила сексуальные фото в бикини

Российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова поделилась соблазнительными снимками.

В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографии с отдыха в Греции, на которых позирует в бикини и слитном купальнике.

"А на небе ни одного облака. Вот попробуйте, найдите хоть одного барашка на небе на моих критских фото. А мое утро проходит в ленивых купаниях. Благо, в нашем отеле бассейн из нашей виллы плавно перетекает в два бассейна на пляже, которые плавно втекают в море", – пишет актриса.

instagram.com/achekhova

instagram.com/achekhova

instagram.com/achekhova

Новости Анфиса Чехова выложила новую порцию эротических фото

Чехова также рассказала, что из-за жары и палящего солнца недавно получила на отдыхе тепловой удар.

"Ну и денек был. Я так долго лежала на солнце, что получила тепловой удар. Но заботливый персонал отеля обложил меня льдом со всех сторон, и мне немного полегчало… Дорогое Солнце, будь ко мне благосклонно, не шараш меня так сильно по голове", – добавила ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова показала, как выглядела в детстве.