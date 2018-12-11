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Андрею Макаревичу - 65: любопытный фототест ко дню рождения музыканта

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Во вторник, 11 декабря, основатель и бессменный лидер "Машины времени" Андрей Макаревич празднует свой 65-й день рождения.

К юбилею музыканта OBOZREVATEL подготовил любопытный фототест, в котором предлагает читателю угадать год архивной фотографии с Андреем Макаревичем и участниками группы "Машина времени".

Андрей Макаревич и группа "Машина времени" прошли извилистый путь — от подпольных выступлений советского андерграунда 70-х до статуса признанного мэтра рок-сцены. Песни группы исполняли в походах и студенческих общагах под гитару, позже они стали расходиться впечатляющими тиражами на пластинках и CD.

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В начале 2014 года Андрей Макаревич одним из первых выступил против возможного ввода российских войск на территорию Украины в ходе аннексии Крыма, участвовал в Марше мира, неоднократно выступал с критикой в адрес агрессивной политики Кремля по отношению к Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич резко отреагировал на массовые запреты концертов рэп-исполнителей, которые происходят в России. Он заявил, что подобные действия проплачены американским Госдепом, чтобы поссорить молодежь с властью.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Андрей Макаренко
Место
Россия
Теги
музыкашоу-бизнесНовости России
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