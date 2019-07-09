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Андрей Малахов записал видеообращение к Зеленскому

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Российский телеведущий канала "Россия-1" Андрей Малахов записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за скандальной идеи телемоста.

Видео появилось в Instagram ведущего. По его словам, он "не хотел ничего плохого", а теперь просит Зеленского "защитить журналистов от расправы".

Малахов обратился к Зеленскому

Малахов обратился к Зеленскому

"Все, что я хотел в рамках этого исторического телемоста — показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой", —заявил Малахов.

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"Вы й*бу дались, бл*дь?" Скрыпин разгромил идею о телемосте с пропагандистами

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

  • После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

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Читайте все новости по теме "Телемост с Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Телемост с РоссиейРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей Малахов
Место
Украина
Теги
пропагандаРоссия
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Мир Миру
Мир Миру
Матюки журналіста в ефірі грузинського каналу "Руставі 2" у бік Путіна чули всі, а от про погрози розправи над журналістами в Україні не вірте, господін Малахов, - то неправдива інформація. Кохайтеся :- )))
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Мир Миру, патаму шо - место моськи около параши!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Моя собака с первого раза понимает, а эти сектанты карлика на каблуках - так и за 6 лет ничего не поняли? Ваше место около параши! Сколько еще нужно тысяч ваших вжопочленцев и ихтамнет отправить к моторыле, чтобы вы поняли, вонючки, что это остаточнепращайнемытаябензоколонка???
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6
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Пусть Малахов телемост с Рустави2 проведёт, через
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
... через два месяца, к тому времени как раз Габуния вернётся
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