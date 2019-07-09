Андрей Малахов записал видеообращение к Зеленскому

Российский телеведущий канала "Россия-1" Андрей Малахов записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за скандальной идеи телемоста.
Видео появилось в Instagram ведущего. По его словам, он "не хотел ничего плохого", а теперь просит Зеленского "защитить журналистов от расправы".
Малахов обратился к Зеленскому
"Все, что я хотел в рамках этого исторического телемоста — показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой", —заявил Малахов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".
Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.
После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".
Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.
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