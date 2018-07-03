Анастасия Приходько сделала трогательное тату

Украинская певица и волонтер Анастасия Приходько набила трогательную татуировку на руке с пионами – любимыми цветами своего дедушки.

Снимками и видео с процедуры артистка поделилась на своей странице в Facebook.

"Смешно, но больно. Новая жизнь – новое тату. Пионы – это были любимые цветы моего дедушки, также тюльпаны! Я их сильно люблю!" – написала она.

facebook.com / Анастасия Приходько

facebook.com / Анастасия Приходько

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло" засветила в соцсети новое тату на правой руке.