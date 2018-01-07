УкрEngРус

Американская звезда эпатажа порадовала поклонников пикантными фото

3.9тЧитать новость на украинском

Эпатажная американская певица Леди Гага (Стефани Джерманотта), которая недавно приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда - агента по работе со звездами Кристиана Карино, порадовала поклонников откровенными снимками.

Фотографии звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Счастливого Нового года!" - подписала певица кадр, на котором запечатлена в купальнике, открывающем напоказ пикантные части тела.

Новости
"Очень сильные боли": Леди Гага временно уходит со сцены

Леди Гага

Instagram @ladygaga

Затем Леди Гага опубликовала еще одну фотографию, на которой в центре внимания оказалась ее попа.

Леди Гага

Instagram @ladygaga

Отметим, что откровенные снимки произвели фурор в сети и всего за сутки собрали 1,3 млн и 1,8 млн лайков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Леди Гага взбудоражила поклонников откровенной фотосессией.

Персона
Леди Гага
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости