Американская звезда эпатажа порадовала поклонников пикантными фото

Эпатажная американская певица Леди Гага (Стефани Джерманотта), которая недавно приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда - агента по работе со звездами Кристиана Карино, порадовала поклонников откровенными снимками.

Фотографии звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Счастливого Нового года!" - подписала певица кадр, на котором запечатлена в купальнике, открывающем напоказ пикантные части тела.

Леди Гага Instagram @ladygaga

Затем Леди Гага опубликовала еще одну фотографию, на которой в центре внимания оказалась ее попа.

Леди Гага Instagram @ladygaga

Отметим, что откровенные снимки произвели фурор в сети и всего за сутки собрали 1,3 млн и 1,8 млн лайков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Леди Гага взбудоражила поклонников откровенной фотосессией.