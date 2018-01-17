Американская секс-бомба поделилась обнаженным фото с постели

Американская светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала своих поклонников очередным обнаженным снимком.
Фото теледива опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На фото женщина позирует обнаженной в белой постели.
"Доброй ночи", - лаконично пожелала Ким миллионам своих подписчиков в соцсети.
Снимок традиционно произвел фурор в сети и набрал более миллиона лайков.
Кроме того, некоторые поклонники отметили, что на этом фото телезвезда похожа на актрису Элизабет Тэйлор.
Как сообщал "Обозреватель", ранее американская секс-бомба Ким Кардашьян показала голое тело в блестках.