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Американская секс-бомба поделилась обнаженным фото с постели

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Американская светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала своих поклонников очередным обнаженным снимком.

Фото теледива опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото женщина позирует обнаженной в белой постели.

"Доброй ночи", - лаконично пожелала Ким миллионам своих подписчиков в соцсети.

good night

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Снимок традиционно произвел фурор в сети и набрал более миллиона лайков.

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Кроме того, некоторые поклонники отметили, что на этом фото телезвезда похожа на актрису Элизабет Тэйлор.

Как сообщал "Обозреватель", ранее американская секс-бомба Ким Кардашьян показала голое тело в блестках.

Персона
Ким Кардашьян
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