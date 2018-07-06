Американская певица показала упругие ягодицы: пикантное фото

Известная американская певица и актриса Деми Ловато показала упругие обнаженные ягодицы.
Снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото она позирует в черном слитном купальнике, повернувшись спиной к камере.
В комментариях под постом фанаты восхитились отличной фигурой певицы и сделали ей много комплиментов.
"Богиня", "Люблю!", "Так жарко", "Абсолютно идеальная картина и тело. Прекрасная женщина", - отмечают подписчики.
Как сообщал OBOZREVATEL, пышнотелая модель Эшли Грэм засветила обнаженную грудь во время примерки.