Американская певица показала упругие ягодицы: пикантное фото

Известная американская певица и актриса Деми Ловато показала упругие обнаженные ягодицы.

Снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото она позирует в черном слитном купальнике, повернувшись спиной к камере.

Happy 4th!! 😉🇺🇸❤️💙 Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 4 Июл 2018 в 1:27 PDT

В комментариях под постом фанаты восхитились отличной фигурой певицы и сделали ей много комплиментов.

"Богиня", "Люблю!", "Так жарко", "Абсолютно идеальная картина и тело. Прекрасная женщина", - отмечают подписчики.

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