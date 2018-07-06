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Американская певица показала упругие ягодицы: пикантное фото

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Известная американская певица и актриса Деми Ловато показала упругие обнаженные ягодицы.

Снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото она позирует в черном слитном купальнике, повернувшись спиной к камере.

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Happy 4th!! 😉🇺🇸❤️💙

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

В комментариях под постом фанаты восхитились отличной фигурой певицы и сделали ей много комплиментов.

"Богиня", "Люблю!", "Так жарко", "Абсолютно идеальная картина и тело. Прекрасная женщина", - отмечают подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, пышнотелая модель Эшли Грэм засветила обнаженную грудь во время примерки.

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