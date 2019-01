Я помню контральто певицы еще со времен самого первого появления Русланы пред ясны очи журналистского и шоу-бизнесового бомонда Киева 90-х на "Звездном пресс-клубе" в "Бинго" в 1996, а потом и на первом Гран-При на Международном фестивале "Славянский базар", когда все члены жури, завороженное драматизмом исполнения ее "Ой летіли дикі гуси", подимали во время голосования "12". Нас познакомил измаильчанин, продюсер и хореограф Федор Полянин, который в том году вез в Витебск украинскую делегацию. Предлагая мне, ведущему, кандидатуру для 2-х часового ток-шоу, он сказал, что я буду "покорен" ее талантом и благородством. Что и случилось.

Наблюдая за карьерой Русланы с тех самых пор, ответственно могу заявить, что она всегда остается на острие прогрессивной украинской мысли, как приблизить любимую страну к лучшему будущему. Так было задолго до первого Майдана и первуй украинской победы на Евровидении в 2004-м, на волне которой она пришла в парламент ради "Закона про роялти", "Закона про спонсорство и меценатство" и "зеленых" законов, которые бы избавляли Украину от нефтегазовой зависимости РФ.

Увы для страны, здесь ей выпала карта облома: попытки провести эти законопроекты успехом не увенчались из-за надменности президента Ющенко, который так и не привык адекватно воспринимать умную часть украинского шоу-биза, хоть и подолгу разговаривал с национальными писателями-классиками своей молодости. Как призналась на пресс-конференции в Измаиле Руслана, именно неспособность Ющенко понять нужность для страны инициируемых ею законов стала причиной, почему гордость львовской консерватории без сожалений положила на стол депутатский мандат и привилегии, но и дальше осталась в общественной жизни Украины бороться за права человека и энергию солнца.

Рок-н-ролл в ее сердце победил, последний рождественский концерт во Львове при – 12 по Цельсию с аудиторией в >100 000 и названия врученных певице международных наград говорят сами за себя – Орден за интелектуальное мужество (2013, Украина), "Freedom Award" World Global Forum (2014, Польша), "Battle of Crete Award" (2014, США), "The Buffalo Hunt"(2014, Канада) "Woman Of Courage Award" (2014, США). Список, замечу, далеко не полный.

В 2019-м Руслана – единственная из звезд украинского шоу-бизнеса, кто на самом высочайшем и серьезном мировом уровне занимается проблемами, актуальными для всего человечества. Именно о ней я вспоминаю, когда после просмотра "мюзикла" в Киевской оперетте, где даже не понимают, что подача вокала должна быть современной, а не классической, мне бывает особо грустно, что не видит Киев еще настоящих ежедневных бродвейских мюзиклов , при том, что в той же Москве и Питере они идут лет 15 как. И тогда я думаю, что нормальные мюзиклы у нас однажды, да появятся, и все равно это случится много раньше, чем хотя бы одну русскую звезду из московского entertainment делегируют быть Послом Доброй Воли UNESCO или Амбассадором Возобновляемой Энергии, коим вместе с Арнольдом Шварценеггером является украинка Руслана. Амбассадор № 22.

"Сейчас у меня в музыке совсем другое предназначение – промоция чистой энергии солнца", - объясняет она украинским журналистам то же, что и на самом престижном глобальном экономическом форуме в Шанхае "Solar Future Today", где весь зал стоя, 10-минутными овациями, приветствовал вручение Руслане награды "Influencer Award" в номинации Visionary Artist – как артисту, который интереснее и креативнее всех в мире популяризирует солнечную энергию. Не стоит удивляться: мировая бизнес-элита давно поняла, что даже рекламные возможности по своему КПД не сравнятся с участием в промо-кампании поп-звезды, особенно если это звезда-энерджайзер. Как наша Руслана. Украинскому шоу-бизнесу и обществу в целом еще предстоит осознать, на какую высоту уважения в глазах мировой элиты она подняла желто-голубой флаг. Именно поэтому мэр Бонна дарит украинском Амбассадору 6-комнатый офис в самом центре бывшей столицы ФРГ рядом со штаб-кватирами Greenpeace и IRENA, а после ее концерта очень серьезно скажет: "Как же вас Путин достал, что вы так танцуете ради украинской энергонезависимости".

Именно поэтому концерн "BMW" специально разрабатывает и дарит команде Амбассадора Возобновляемой Энергии 7 "умных" машин на чистой энергии, чтобы концерт можно было давать автономно в любой точке планеты, где захочется и когда захочется. Ни дай Бог, руководству РФ взбредет в голову нажать ядерную кнопку против нас – что совсем исключать не стоит – выжившие украинцы все равно не останутся без рок-н-ролла, когда от ядерного электромагнитного импульса навсегда "ляжет" и без того, к слову, старая энергосистема.

Минимум в 2-х местах Украины, если в Кремле "сорвет башни" в январе, песни будут такими же громкими, а свет, лазеры и экраны – столь же красивыми, как и до Армагеддона. Скажу где. В любом месте Украины, где захочет устроить road-show (или что еще) Руслана и ее 7 "особенных" машин BMW. И стационарно в Измаиле, на берегу Дуная. Город после предполагаемо-возможного ядерного апокалипсиса по-прежнему останется самым солнечным городом Украины и рок-столицей Бессарабии, а локациями знаменитого рок-феста "Дунайська січ" будет площадь возле главного ночного клуба "Олимпуса" – первого ночного развлекательного заведения страны, которое стало энергонезависимым в эту новогоднюю полночь.

Вместе со мной этот факт может подтвердить любому скептику автор первого в мире закона о "зеленом тарифе", гуру возобновляемой энергетики мира Ханс-Йозеф Фелль и все, кто наблюдал, как ровно в 00:00 1.01. 2019 Амбассадор Возобновляемой Энергетики Руслана нажала большую кнопку в центре сцены и, сказав "good bye, российский газ, здравствуй, энергия солнца и украинская энергонезависимость", навсегда переключила "Олимпус" на солнечную энергию, которую за день "накачали" солнечные батареи субтропическое под небом Бессарабии, и начала свою праздничную программу.

Сложно сказать, когда в Измаиле действительно осмыслять масштаб события, которое произошло в ночь на 1 января. Культ генералиссимуса Суворова – единственного непобедимого полководца российско-имперской истории, на котором выстроена вся государственная пропаганда агрессивных соседей о "величии русского оружия" и взятие Измаила – там "раскрученный" за годы ментальной российско-коммунистической оккупации настолько, что, порой кажется, горожане еще долго будут убеждены, что это - прямо таки ГЛАВНАЯ история города и всего региона всего багаториччя. При этом в современном Измаиле услышишь до обидного мало о том, что хорошо знала вся цивилизованная Европа того времени – о решающей роли в первой громкой победе русского войска именно украинцев, задунайских казаков, коим личным указом императрицы было "высочайше дарована честь называться" Черноморскими " , а князь Потемкин, непосредственный начальник Суворова, называл их боевой дух и военные навыки "бесценными".

Но я верю, что рано или поздно измаильцы поймут: украинская энергонезависимость благодаря энергии Солнца недаром началась именно в той точке страны на планете Земля, где у "русского мира" спрятана игла в яйце их Кощея Бессмертного – там, где жестко НЕТ украинских церквей и молитв на украинском языке, и где в общеобразовательных школах даже в конце XX столетия титульная речь нации вообще не преподавалась, и целые поколения граждан, хорошо воспринимая украинский на слух, физически не могут читать на нем. Мне, музыканту и филологу, невероятно больно, что мои искренние, гостеприимные, винолюбивые, певучие, трудолюбивые, толерантные и гордые соотечественники, не могут не то, что почитать Библию, а просто услышать родной соловьиной речью слово Божие, чтобы во время молитвы сполна ощутить ту благодать верующего от наслаждения удивительно мелодичного звучания каждой божьей фразы именно на том языке, на которым крестили Русь. На украинском.

Впрочем, МУЗЫКА, которую на генетической памяти в Бессарабии выбирают петь и слушать в Новый год – говорит сама за себя, лишний раз свидетельствуя миру об исторической уникальности региона. В первую энергонезависимую новогоднюю ночь в главном ночном клубе Измаила на энергии солнца вместе с песнями Русланы звучали в основном украинские и болгарские песни, немного английских, 1 французская, 1 немецкая и ни одной русскоязычной – хотя в большинстве горожане разговаривают на русском.

Это ли не доказательство, что битва Амбассадора Возобновляемой энергетики за умы модной молодежи и бомонда Измаила была убедительно выиграна? В Бессарабии, где никогда не было ни одной традиционной электростанции – задумались о полном "good bye, российский газ", и у них есть план, как сделать это быстро. Называется "Метрополия"…

(Киев-Измаил-Киев)