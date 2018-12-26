"Ничего не бойтесь!" Alyosha выпустила предновогодний клип

В день католического Рождества Alyosha презентовала lyric video “Пречистая Діва” и обратилась к своим поклонникам с обращением.

"В канун Нового Года и Рождества Христова я хочу поблагодарить Творца и его проявления во многих людях, которые были рядом со мной, особенно — рядом духовно! В этом году было много радости, много боли и много изменений к лучшему! Благодарю Бога за все, что есть в моей жизни сейчас!", — рассказала Alyosha.

"Знаете... Мы же не другие, мы такие, как все люди... Создаем свою жизнь сами... Так же вдохновляемся, тихо и громко плачем, невероятно любим, глобально разочаровываемся... Но мы все хотим жить счастливо! Замечать прекрасные моменты своей жизни, наслаждаться ими... Вся жизнь и является сплошным желанием наслаждения, которая у каждого своя", — добавила певица.

"Не бойтесь идти по пути честности, по дороге своей заветной мечты, пусть Вы потеряете что-то, но поверьте, правда является лучшим Поступком и лучшим Намерением в жизни. Потому что наши дети продолжают отвечать за нас, за наши неправды. Ничего не бойтесь! Просто поверьте! Вам ничто не угрожает, когда правда на ваших устах, в сердце", — продолжила звезда.

"Вспоминайте чаще свое детство, счастье от маминого поцелуя и слез... Что для такого счастья Вам нужно сейчас? Никому, никогда не надо доказывать свою правоту... Все относительно... Ну, вы знаете, как в космосе. Мы, кажется, там и существуем. Человек — высокое звание. Но каждый из нас имеет шанс доказать, что достоин так называться. Далеко ходить не будем, думаю, человек является человеком, когда он Человечен. Я бесконечно верю в Нас, всех Вместе, ибо отдельно мы — разбитое окно, осколки... Только вместе мы — душа. Сильная и невероятно Красивая!", — воскликнула Alyosha.

"Всем сердцем Люблю Вас! Это искренне, откровенно! К каждому, моя слеза сейчас, как от отчаяния за каждую беду, так и от вопиющего желания счастливой и справедливой судьбы для Украины! Столько наших духовных осколков пожертвовали своей жизнью ради нашей родной частицы мира! Слава Украине и Нашим Героям! С Господом нашим в сердце, желаю уюта и тепла в ваши дома, крепких семей и настоящей любви! Мой маленький подарочек для вас — песня “Пречиста Діва”!", — заключила она.