Алине Гросу - 23: самые откровенные фото скандальной певицы

Скандальная украинская певица Алина Гросу, которая сегодня проживает и работает в Москве, празднует день рождения.
В пятницу, 8 июня, эпатажной молодой исполнительница исполняется 23 года. Алина известна в Украине и за рубежом еще с малых лет, когда прославилась благодаря своим первым песням "Бджілка", "Маленькая любовь", "Море волнуется", "Хочу шалить" и другими. Популярная в начале 2000-х годов юная артистка заметно изменилась и превратилась из забавной девочки с темными локонами в раскованную и сексуальную блондинку.
OBOZREVATEL предлагает подоборку самых откровенных фото повзрослевшей "Бджілки", которая сейчас не скрывает свои аппетитные формы и активно демонстрирует пикантные снимки в Instagram.
Алина Гросу в детстве
Uznayvse.ru
Так девушка выглядит сейчас:
Гросу родилась в 1995 году в городе Черновцы. Когда ей было 5 лет, девочка с родителями переехала в Киев, где и сделала свои первые шаги в карьере певицы.
С 2010 года Гросу проживает и работает в России, за что неоднократно поддавалась критике со стороны украинцев.
Наиболее скандальную славу певица приобрела после выпуска противоречивой песни "Хочуябаса" и весьма пошлого клипа к ней. Более того, за музыкальную работу она получила престижную российскую премию от глянцевого издания Melon Rich (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу заинтриговала своих фолловеров в Instagram романтическим фото, на котором запечатлена в объятиях мужчины и с кольцом на безымянном пальце правой руки. Многие фаны исполнительницы предположили, что скоро молодая артистка выходит замуж.