Алине Гросу - 23: самые откровенные фото скандальной певицы

Скандальная украинская певица Алина Гросу, которая сегодня проживает и работает в Москве, празднует день рождения.

В пятницу, 8 июня, эпатажной молодой исполнительница исполняется 23 года. Алина известна в Украине и за рубежом еще с малых лет, когда прославилась благодаря своим первым песням "Бджілка", "Маленькая любовь", "Море волнуется", "Хочу шалить" и другими. Популярная в начале 2000-х годов юная артистка заметно изменилась и превратилась из забавной девочки с темными локонами в раскованную и сексуальную блондинку.

OBOZREVATEL предлагает подоборку самых откровенных фото повзрослевшей "Бджілки", которая сейчас не скрывает свои аппетитные формы и активно демонстрирует пикантные снимки в Instagram.

Алина Гросу в детстве Uznayvse.ru

Так девушка выглядит сейчас:

Публикация от MAXIM Russia (@maximmagazinerussia) 12 Дек 2017 в 5:50 PST

Публикация от MAXIM Russia (@maximmagazinerussia) 22 Дек 2017 в 7:19 PST

Публикация от MAXIM Russia (@maximmagazinerussia) 13 Дек 2017 в 5:48 PST

Гросу родилась в 1995 году в городе Черновцы. Когда ей было 5 лет, девочка с родителями переехала в Киев, где и сделала свои первые шаги в карьере певицы.

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) 19 Май 2018 в 9:47 PDT

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) 1 Ноя 2017 в 3:50 PDT

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) 1 Авг 2017 в 1:30 PDT

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) 25 Май 2017 в 8:37 PDT

С 2010 года Гросу проживает и работает в России, за что неоднократно поддавалась критике со стороны украинцев.

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) 24 Май 2017 в 3:37 PDT

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Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) 23 Май 2017 в 6:35 PDT

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) 23 Май 2017 в 12:58 PDT

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) 18 Апр 2017 в 7:34 PDT

Наиболее скандальную славу певица приобрела после выпуска противоречивой песни "Хочуябаса" и весьма пошлого клипа к ней. Более того, за музыкальную работу она получила престижную российскую премию от глянцевого издания Melon Rich (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) 28 Июл 2017 в 6:44 PDT

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) 18 Сен 2017 в 4:40 PDT

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) 21 Май 2018 в 4:15 PDT

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) 17 Мар 2018 в 2:42 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу заинтриговала своих фолловеров в Instagram романтическим фото, на котором запечатлена в объятиях мужчины и с кольцом на безымянном пальце правой руки. Многие фаны исполнительницы предположили, что скоро молодая артистка выходит замуж.