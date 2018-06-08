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Алине Гросу - 23: самые откровенные фото скандальной певицы

1.7тЧитать новость на украинском

Скандальная украинская певица Алина Гросу, которая сегодня проживает и работает в Москве, празднует день рождения.

В пятницу, 8 июня, эпатажной молодой исполнительница исполняется 23 года. Алина известна в Украине и за рубежом еще с малых лет, когда прославилась благодаря своим первым песням "Бджілка", "Маленькая любовь", "Море волнуется", "Хочу шалить" и другими. Популярная в начале 2000-х годов юная артистка заметно изменилась и превратилась из забавной девочки с темными локонами в раскованную и сексуальную блондинку.

OBOZREVATEL предлагает подоборку самых откровенных фото повзрослевшей "Бджілки", которая сейчас не скрывает свои аппетитные формы и активно демонстрирует пикантные снимки в Instagram.

Алина Гросу в детстве

Uznayvse.ru

Так девушка выглядит сейчас:

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Гросу родилась в 1995 году в городе Черновцы. Когда ей было 5 лет, девочка с родителями переехала в Киев, где и сделала свои первые шаги в карьере певицы.

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С 2010 года Гросу проживает и работает в России, за что неоднократно поддавалась критике со стороны украинцев.

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Наиболее скандальную славу певица приобрела после выпуска противоречивой песни "Хочуябаса" и весьма пошлого клипа к ней. Более того, за музыкальную работу она получила престижную российскую премию от глянцевого издания Melon Rich (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу заинтриговала своих фолловеров в Instagram романтическим фото, на котором запечатлена в объятиях мужчины и с кольцом на безымянном пальце правой руки. Многие фаны исполнительницы предположили, что скоро молодая артистка выходит замуж.

Персона
Алина Гросу
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