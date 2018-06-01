ALEKSEEV представил откровенный клип-роман к песне "Сберегу"

Украинский поп-исполнитель ALEKSEEV (Никита Алексеев) представил в сети клип к новому синглу "Сберегу", который выпустил незадолго после фиаско на "Евровидении-2018", где представлял Беларусь.

Премьера нового клипа состоялась на YouTube-канале певца (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Играть влюбленных - большое испытание. Ваши отношения начинаются, когда режиссер кричит: "Мотор!" и заканчиваются, как только оператор уводит камеру", - рассказал ALEKSEEV.

По сюжету история отношений героя строчка за строчкой ложится в основу его авторской книги. Вспышки из прошлого, образы из памяти рождают новое произведение, где возможна другая реальность. Вместе с локациями в клипе меняется атмосфера и настроение героев, а две параллельных сюжетных линии, по задумке режиссера, разграничены черно-белой и цветной визуализацией.

Впервые в карьере артисту довелось сниматься в откровенной сцене. Вместе с главной героиней, участницей Freedom Ballet Марией Колосовой ALEKSEEV принимает душ в финальном кадре клипа.

"Крайняя сцена, где мы с Машей принимаем душ, далась нам очень не просто. Сначала ничего не получалось, смущение брало верх и все выглядело не по-настоящему. Вокруг тебя много людей, они хотят поддержать, но это только сбивает. Тебе хочется все бросить и уйти, но ты не можешь подвести, и приходится вживаться в роль", - рассказал певец.

За сутки клип просмотрели без малого 50 тыс. пользователей видеохостинга, при этом сингл, также опубликованный ранее на YouTube, собрал более полумиллиона прослушиваний.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, продюсер ALEKSEEV прокомментировал провал певца на "Евровидении-2018".