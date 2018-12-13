Александр Пономарев удивил поклонников "нетипичным'' зимним клипом

Украинский певец Александр Пономарев представил в сети клип к новому треку "Зима", который снял с режиссером Владом Разиховским в пяти разных странах.

Как отметили первые зрители в YouTube, видео получилось нетипичным для исполнителя. К тому же непривычно ярким и теплым для зимнего периода (ролик смотрите ниже).

Фото: facebook.com

"Моя идея этого видео в процессе съемки обросла кучей невероятных апгрейдов. Весь процесс был очень творческий, а я такое очень люблю! Съемки продолжались все лето и завели нас в пять стран мира. Где мы только ни были, что мы только ни делали, на чем только ни передвигались - настоящие приключения. Такое я тоже очень люблю", - рассказал певец.

Как подчеркнул Пономарев, несмотря на название, зимнее видео снимали летом. Ведь главная идея грядущего клипа заключается в том, чтобы его поклонницы и поклонники холодными зимними вечерами смогли по-настоящему окунуться в теплый солнечный сезон.

"Хочу, чтобы у всех моих поклонниц после просмотра этого клипа остался приятный привкус, а главное - чтобы они знали: мечты сбываются, а мы, мужчины, должны их реализовывать", - добавил артист.

"Ну совершенно нетипичный для Александра Пономарева клип! Горячий, веселый, быстрый похоже, что вы в нем настоящие, как нигде ... Предпраздничная позитивчик!" - указали в одном из комментариев под роликом. Режиссером видеоработы уже традиционно стал Влад Разиховский.

Напомним, в марте 2018 года Александр Пономарев представил клип к песне "Найкраща", режиссером которого также стал Влад Разиховский. С момента публикации ролик собрал на видеохостинге более миллиона просмотров.

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