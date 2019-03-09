МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Алчная с*ка": какими были первые ссоры на шоу "Холостяк-9"

8.4тЧитать материал на украинском

Романтическое шоу "Холостяк-9", первый выпуск которого состоялся 8 марта на телеканале СТБ, не обошелся без ссор и склок между участницами проекта.

Девушки оценивали конкуренток с презрением, а некоторые и вовсе провоцировали скандалы. OBOZREVATEL сделал подборку самых горячих ссор первой серии.

"Алчная с*ка": какими были первые ссоры на шоу "Холостяк-9"

Недоумение участниц вызвало поведение Софии, которая просила впередиидущих конкуренток передать записку Холостяку. Практически все отказались это делать, потому что думали о том, как самим произвести впечатление.

"Алчная с*ка": какими были первые ссоры на шоу "Холостяк-9"
"Алчная с*ка": какими были первые ссоры на шоу "Холостяк-9"
Новости
Свобода или одиночество? Известные холостяки украинского шоу-бизнеса

Каролину, которая явилась на встречу на мотоцикле, соперницы восприняли с удивлением и некоторым отвращением. Девушка пришла в откровенном облегающем комбинезоне, показав пышную грудь и отличную фигуру. На шоу также часто звучала фраза про "змей", которыми называли девушек.

"Алчная с*ка": какими были первые ссоры на шоу "Холостяк-9"

"Господа, разве ей комфортно в таком образе?", "Это слишком интимно", "Я бы в таком наряде не пришла", "Что это вообще, не знаю…" – отреагировали другие девушки.

"Алчная с*ка": какими были первые ссоры на шоу "Холостяк-9"

Эпатажную Олю за кадром называли "алчной с*кой" и "травести дивой" из-за ее поведения. Девушка была уверена в себе, а когда увидела, что главным героем является Никита Добрынин, за которого она голосовала трижды, эмоционально заговорила, что забыла заготовленную речь.

"Боже, ты начинаешь переживать, и я начинаю переживать", – осадили девушки Ольгу.

"Алчная с*ка": какими были первые ссоры на шоу "Холостяк-9"

Но на этом вокруг участницы не утихли страсти. Ей пришлось признаться, когда девушки ждали Холостяка, что у нее был роман с женатым мужчиной. В итоге, на нее посыпались вопросы: "а долго ли", "сама ли закончила отношения", "почему".

"Алчная с*ка": какими были первые ссоры на шоу "Холостяк-9"

"Я бы стыдилась этого и не вела себя так", "Мне кажется, это ужасные отношения. Не хочется влезать в чью-то семью", – вмешались девушки, заставив Олю оправдываться.

А на эпатажную Дину накинулись из-за наряда. Девушка пришла в кокетливой шляпке с вуалью, из-за чего конкурентки задали вопрос, кем она работает. Но у нее нашлись и заступники.

"Алчная с*ка": какими были первые ссоры на шоу "Холостяк-9"
"Алчная с*ка": какими были первые ссоры на шоу "Холостяк-9"

"У тебя тоже интересный наряд, а кто ты по профессии", – спросила Даша у Юлии, которая пришла в блестящем платье с голыми ногами. Юбка у девушки открывала низ купальника.

Горячее всего было, когда прибыла участница Марго, которая по профессии является тамадой. Когда девушка пришла в зал к остальным, она предложила всем написать стих для Добрынина. Но участнице шоу "Том-модель по-украински" Лизе Доронько эта идея не понравилась.

"Ты и конкурсы подготовила?! Извини, а кем ты работаешь? Я знаю, с чего начать. Сначала нужно накидать все, что мы знаем о Никите", – заявила Доронько, которая немного написалась во время ожидания.

В итоге завязалась словестная перепалка между девушками. "Какие правила, ты сама их придумала? Боже, какая хамка", – не унималась модель.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.

Не обошлось и без происшествий. Девушки чуть не разбились в машине, когда ехали на встречу, потому что им на дорогу выбежало животное.

На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.

Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Шоу "Холостяк-9"" на OBOZREVATEL.

Тема
Шоу "Холостяк-9"
Место
Украина
Тег
Холостяк-9
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги