"Алчная с*ка": какими были первые ссоры на шоу "Холостяк-9"

Романтическое шоу "Холостяк-9", первый выпуск которого состоялся 8 марта на телеканале СТБ, не обошелся без ссор и склок между участницами проекта.

Девушки оценивали конкуренток с презрением, а некоторые и вовсе провоцировали скандалы. OBOZREVATEL сделал подборку самых горячих ссор первой серии.

Недоумение участниц вызвало поведение Софии, которая просила впередиидущих конкуренток передать записку Холостяку. Практически все отказались это делать, потому что думали о том, как самим произвести впечатление.

Каролину, которая явилась на встречу на мотоцикле, соперницы восприняли с удивлением и некоторым отвращением. Девушка пришла в откровенном облегающем комбинезоне, показав пышную грудь и отличную фигуру. На шоу также часто звучала фраза про "змей", которыми называли девушек.

"Господа, разве ей комфортно в таком образе?", "Это слишком интимно", "Я бы в таком наряде не пришла", "Что это вообще, не знаю…" – отреагировали другие девушки.

Эпатажную Олю за кадром называли "алчной с*кой" и "травести дивой" из-за ее поведения. Девушка была уверена в себе, а когда увидела, что главным героем является Никита Добрынин, за которого она голосовала трижды, эмоционально заговорила, что забыла заготовленную речь.

"Боже, ты начинаешь переживать, и я начинаю переживать", – осадили девушки Ольгу.

Но на этом вокруг участницы не утихли страсти. Ей пришлось признаться, когда девушки ждали Холостяка, что у нее был роман с женатым мужчиной. В итоге, на нее посыпались вопросы: "а долго ли", "сама ли закончила отношения", "почему".

"Я бы стыдилась этого и не вела себя так", "Мне кажется, это ужасные отношения. Не хочется влезать в чью-то семью", – вмешались девушки, заставив Олю оправдываться.

А на эпатажную Дину накинулись из-за наряда. Девушка пришла в кокетливой шляпке с вуалью, из-за чего конкурентки задали вопрос, кем она работает. Но у нее нашлись и заступники.

"У тебя тоже интересный наряд, а кто ты по профессии", – спросила Даша у Юлии, которая пришла в блестящем платье с голыми ногами. Юбка у девушки открывала низ купальника.

Горячее всего было, когда прибыла участница Марго, которая по профессии является тамадой. Когда девушка пришла в зал к остальным, она предложила всем написать стих для Добрынина. Но участнице шоу "Том-модель по-украински" Лизе Доронько эта идея не понравилась.

"Ты и конкурсы подготовила?! Извини, а кем ты работаешь? Я знаю, с чего начать. Сначала нужно накидать все, что мы знаем о Никите", – заявила Доронько, которая немного написалась во время ожидания.

В итоге завязалась словестная перепалка между девушками. "Какие правила, ты сама их придумала? Боже, какая хамка", – не унималась модель.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.

Не обошлось и без происшествий. Девушки чуть не разбились в машине, когда ехали на встречу, потому что им на дорогу выбежало животное.

На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.

Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.

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