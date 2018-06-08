Умер звезда фильма "Любовь и голуби": что об этом известно

В Москве в пятницу, 8 июня, сончался Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби".

Актеру было 55 лет. О смерти сообщил актер Дмитрий Корепин на странице в Facebook.

"Не стало Игоря Ляха", - написал Корепин.

Как стало известно РЕН ТВ, актер умер дома от остановки сердца. Врачи не смогли помочь Ляху.

Лях сыграл главные роли в картинах "Жил-был Шишлов" и "Ха-би-ассы", снялся в лентах "Недоросль", "Заговор скурлатаев", "Елки 3", "Тариф новогодний" и "Жажда". Звание заслуженного артиста России Лях получил в 1997 году.

Игорь Лях Фото: kino-teatr.ru/kino/acter

Игорь Лях в фильме "Любови и голуби" Фото: kino-teatr.ru

Игорь Лях Фото: kino-teatr.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что скончалась 83-летняя актриса Нина Дорошина, всенародную любовь которой принесла главная роль в фильме "Любовь и голуби".