"Ахинея и вранье!" Макаревич осудил американку за ложь о российском роке

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской писательницы Джоанны Стингрей "Стингрей в стране чудес", посвященную ее дружбе с советскими рокерами. Сама же Стингрей известна в США как популяризатор советской рок-музыки за рубежом.

По словам Макаревича, описанные факты в книге можно назвать только ахинеей и враньем. Свои мысли по этому поводу музыкант написал на личной странице в Facebook.

"Еще бывает так: читаешь какую- нибудь "документальную" книгу о событиях, непосредственно в которых не участвовал, и в общем принимаешь все за чистую монету. Потом вдруг натыкаешься на эпизод с твоим участием, и по количеству ахинеи и вранья на одной странице понимаешь, что и все остальное в книге, видимо, такой же степени достоверности", – написал Макаревич.

Андрей Макаревич Replyua.net

При этом в тексте артист не указывает, о каком именно произведении идет речь. Однако, согласно данным СМИ, в конце марта в России презентация книги была только у Стингрей, что и послужило подсказкой для определения, о какой книге говорится.

"Я о книге одной американской дамы про питерский рок-клуб 80-х. Пару дней назад презентована в Москве с большой помпой. Я понимаю, что девичья память может подводить, но люди-то еще живы! Напиши, позвони, спроси! Или идея важнее? В общем, ставим крестик на девушке. Надеюсь, кто-нибудь ей это переведет. У меня общаться нет ни малейшего желания", – подчеркнул музыкант.

В то же время пользователи соцсети начали гадать, какой именно эпизод вызвал бурную реакцию у артиста. Один из них предположил, что речь может идти об эпизоде с концертом группы "Машина времени", на котором, по словам писательницы, публика "вежливо" аплодировала:

"Видимо, про эпизод с концертом "Машины времени" на какой-то большой площадке. Описано забавно, конечно, особенно про то, что на концерте "публика вежливо аплодирует". Что-то непонятное про струну и про то, "Машина времени" пошла "работать за деньги", а Гребенщиков отказался. Но тут явно именно специфика девичьей памяти".

В ответ на комментарий Макаревич рассказал, что в то время коллективу приходилось зарабатывать "в подполье" не меньше, а даже больше, чем "на официальной сцене".

"Я водил Борю (Гребенщикова) в Росконцерт к литредактору, потому что он меня попросил. Их не взяли – мы сами там висели на волоске. Зарабатывали в подполье тогда не меньше, а больше чем на "официальной" сцене, мы пошли туда не за деньгами а за аудиторией. Но самое интересное — в 84-м году, который она описывает, "Машину" не пускали с концертами в Москву. И в 85-м не пускали. И в 86-м. Зал на 10 тыс. мест? Интересно, куда это они ходили", – подытожил Макаревич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Макаревич заявил, что 80% населения Земли – идиоты, чем спровоцировал волну гнева у пользователей сети. Позже музыкант обратил внимание на резкую реакцию россиян, которые приняли на свой счет фразу об идиотах.

"В связи с очередной истерикой, поднятой вокруг фразы, выдранной из моего интервью, заметил забавную вещь. Речь идет о фразе (да и не моей, а Эдгара По, но это никого не волнует) о том, что 80% жителей Земли — идиоты (я-то думаю, что больше — особенно, судя по реакции). Россияне опять оскорбились".

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