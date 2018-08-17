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СпортLady

"Ах ты, маленькая с**ка!" Полякова жестко "наехала" на фанов за критику

5.2тЧитать новость на украинском

Украинская певица и актриса Оля Полякова дала жесткий отпор своим фолловерам в социальной сети, которые критиковали ее за откровенные фото и применение фотошопа.

Так, Оля показала соблазнительный снимок в бикини, который она сделала во время своего пребывания в Одессе. Некоторые из пользователей социальной сети негативно отреагировали на публикацию, пристыдив артистку за откровенность, так как за ее профилем следят дети. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте Поляковой.

"Многим конечно хочется думать ,что это фотошоп, думайте если вам так легче! А я поплыла домой!" - подписала изображение Оля

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На ее пост большинство поклонников отреагировали комплиментами и словами поддержки. Однако, нашлись и те, кто жестко высказался по поводу ее поведения в соцсетях. Полякова за словом в карман не полезла и в ответ "наехала" на критиков, шутя обозвав одну из них "маленькой с**кой".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поп-певица Оля Полякова вызвала восторг своих подписчиков в сети фотографией в купальнике. Традиционно поклонники артистки оценили невероятную длину ее ног и аппетитные формы.

Персона
Оля Полякова
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