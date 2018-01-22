Абсурдный кастинг украинского ТВ-канала спровоцировал скандал

Пользователи соцсетей раскритиковали сотрудников украинского телеканала СТБ после появившегося в сети объявления о кастинге для съемок нового сезона шоу "Битва экстрасенсов".

Некий Андрей Кравченко в субботу, 20 января, опубликовал на личной странице в Facebook следующее сообщение.

"Срочно, на съемку "Битвы экстрасенсов" нужен человек с интересными историями из жизни (проституки, сатанисты, карлики и т.д.)", - указал он, добавив к сообщению логотип телеканала.

Манера, в которой выразился автор поста, возмутила его фолловеров.

"Специально такого не придумаешь. Не знаю даже, что сказать, синонимический ряд 80 лвл, от мыслей о том, что такое "т.д." волосы шевелятся. Толерантное общество, та щас", - написала в сети журналистка Катерина Бабкина.

Пост Бабкиной нашел активную поддержку ее подписчиков, которые прозвали команду телеканала "дикарями" и обвинили в отсутствии какой-либо толерантности и такта.

"Обозреватель" связался с телеканалом СТБ с просьбой прокомментировать вышеупомянутое объявление о кастинге. В пресс-службе заверили, что не оставили прецедент без внимания.

"Проект "Битва экстрасенсов" по нашему заказу производит Студия "Пилот". Соответственно, этот человек не находится в штате канала СТБ, а является сотрудником "Пилота", - ответили представители СТБ.

В пресс-службе согласились с критикой интернет-пользователей и назвали пост Кравченко "недопустимой формулировкой".

"Данный пост мы увидели вчера и были возмущены недопустимой формулировкой и отсутствием толерантности у кастинг-менеджера. Сразу связались с коллегами и выяснили, что Андрей Кравченко находится у них на испытательном сроке. Со своей стороны мы порекомендовали прекратить с ним сотрудничество", - резюмировали на телеканале.

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