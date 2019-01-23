Абсолютно голая экс-Nikita произвела фурор в сети: горячие фото

Украинская певица и ди-джей Nana, бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко удивила поклонников голым фото с отдыха.

Она опубликовала соответствующий снимок в своем Instagram, уточнив, что отправилась в Таиланд на курорт Хок Клои.

"Ну все, я спокойна, отдых пошел по плану. Мисс Пантенол в деле. Завтра день под зонтиком", – подписала певица под снимком, на котором стоит полностью обнаженная спиной к камеру, обмазавшись кремом от загара.

"Мой спонсор сна на пляже. Можно больше не загорать", – подписала она под вторым снимком.

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Пользователям сети понравились обнаженные снимки Dj Nana. Некоторые даже сравнили крем на ее теле с сахарной пудрой.

"Фигура просто огонь, Афродита", "Булочки с сахарной пудрой", "Песочные часы", "Картина булочки в сахарной пудре", "Выглядит как мука, и ты весь вечер пельмешки лепила", "Шикарный вид", "Шалунья", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кумейко показала снимки с пляжа в Таиланде, продемонстрировав стройную полуобнаженную фигуру.

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