"А Настька-то жиреет": Каменских в прозрачной одежде вызвала споры в Instagram

Украинская поп-дива Настя Каменских вызвала споры среди своих подписчиков в Instagram новой фитнес-фотографией, которая, очевидно, было сделана в Майами (США), где певица недавно проводила отпуск.

На снимке Каменских запечатлена во время утренней пробежки. На артистке спортивный топик и прозрачные лосины.

"Немного скучаю за пробежками по улицам Майами... но знаете, все зависит не от места, а только от нас. Не зря говорят, чтобы не стоять на месте - нужно бежать изо всех сил, а чтобы добиться своей цели - бежать в два раза быстрее", - пофилософствовала под снимком певица.

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Оценив фотографию Каменских, фолловеры стали спорить, в хорошей ли форме находится артистка.

"Красотка", "Мм, сочная фигурка", - отметили в комментариях.

Наряду с этим нашлись критики, отметившие, что Каменских лишь прибавляет в весе.

"А Настька-то жиреет", "Сочная коровка", "Раньше была стройнее", - добавили под фото.

Всего за несколько часов снимок собрал более 15 тыс. лайков.

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