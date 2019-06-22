ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубиз

"А где же Филя?" Лобода и Собчак снялись для Киркорова

668Читать материал на украинском

Российский певец Филипп Киркоров вновь решил эпатировать публику и интригует общество новым клипом на песню "Стеснение пропало".

В промо-ролике для клипа, который сегодня Киркоров залил в Instagram, появилась украинская звезда Светлана Лобода, телеведущая Ксения Собчак и певец Александр Рева, однако сам клип Киркоров опубликует 24 июня.

На видео неизвестные мужчины в черном ищут "короля" в гримерке Собчак. "Какой король, Филя что-ли", - говорит Собчак. Далее они встречают Реву, который также отправляет незнакомцев к Киркорову. В финале промо появляется украинская певица Лобода, которая эпатажно выходит из двери.

Лобода успела засветится на видео Киркорова

Лобода успела засветится на видео Киркорова

скрин

Новости
Лазарев и его тайная дочь: Киркоров рассказал правду о друге

Ранее Киркоров уже делился в Instagram видео начала нового клипа "Стеснение пропало". Тогда в кадре Киркоров в роли акушера-гинеколога принимал роды у белокурой красотки.

Новости
"У него климакс!" Киркоров отличился новым скандалом на публике

Рождение клипа #Стеснениепропало 24/06/2019 🔜 Принимать роды будем вместе!🆘🚑🚨 Готовы? PS 🔞 В силу специфики категории 1⃣8⃣➗, этот контент может шокировать вас, оскорбить ваши чувства или повредить вашему нравственному развитию. Нажимая на видео пальцем 2 раза, вы подтверждаете, что: ⛔ вам нравится видео; ⛔ даёте клятву посмотреть клип в день премьеры; Если вы не хотите продолжать просмотр, обязательно напишите хейтерский комментарий под этим постом‼️ Будьте ответственны за свои поступки! Я вас предупредил! @tina_kandelaki, а вот и ответ на твой флешмоб) потому что клип #Стеснениепропало и есть про комплексы! #КОМПЛЕКСныйразговор #градусповыше

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский певец Филипп Киркоров, во время интервью журналистке Ксении Собчак, показал свой дом. Так, он заявил, что должен был заплатить за жилье 25 миллионов долларов. Сама Собчак была шокирована огромной гардеробной.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
РоссияМосква
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel