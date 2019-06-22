"А где же Филя?" Лобода и Собчак снялись для Киркорова

Российский певец Филипп Киркоров вновь решил эпатировать публику и интригует общество новым клипом на песню "Стеснение пропало".
В промо-ролике для клипа, который сегодня Киркоров залил в Instagram, появилась украинская звезда Светлана Лобода, телеведущая Ксения Собчак и певец Александр Рева, однако сам клип Киркоров опубликует 24 июня.
Все еще думаете, что вы - КОРОЛЬ? 👑Тогда мы идём к вам! @xenia_sobchak @arthurpirozhkov @lobodaofficial Хотите увидеть серию #2 поисковой секретной операции @zayachiy_ston, тогда отмечайте в комментариях какая температура в вашем городе + город 👇🏽 Сравним - у кого #ГрадусПовыше🌡 Наберём 500 городов, увидим продолжение...😉 #Счастьевсеближе #стеснениепропало
На видео неизвестные мужчины в черном ищут "короля" в гримерке Собчак. "Какой король, Филя что-ли", - говорит Собчак. Далее они встречают Реву, который также отправляет незнакомцев к Киркорову. В финале промо появляется украинская певица Лобода, которая эпатажно выходит из двери.
Лобода успела засветится на видео Киркорова
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Ранее Киркоров уже делился в Instagram видео начала нового клипа "Стеснение пропало". Тогда в кадре Киркоров в роли акушера-гинеколога принимал роды у белокурой красотки.
Рождение клипа #Стеснениепропало 24/06/2019 🔜 Принимать роды будем вместе!🆘🚑🚨 Готовы? PS 🔞 В силу специфики категории 1⃣8⃣➗, этот контент может шокировать вас, оскорбить ваши чувства или повредить вашему нравственному развитию. Нажимая на видео пальцем 2 раза, вы подтверждаете, что: ⛔ вам нравится видео; ⛔ даёте клятву посмотреть клип в день премьеры; Если вы не хотите продолжать просмотр, обязательно напишите хейтерский комментарий под этим постом‼️ Будьте ответственны за свои поступки! Я вас предупредил! @tina_kandelaki, а вот и ответ на твой флешмоб) потому что клип #Стеснениепропало и есть про комплексы! #КОМПЛЕКСныйразговор #градусповыше
Как ранее писал OBOZREVATEL, российский певец Филипп Киркоров, во время интервью журналистке Ксении Собчак, показал свой дом. Так, он заявил, что должен был заплатить за жилье 25 миллионов долларов. Сама Собчак была шокирована огромной гардеробной.
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