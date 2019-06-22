"А где же Филя?" Лобода и Собчак снялись для Киркорова

Российский певец Филипп Киркоров вновь решил эпатировать публику и интригует общество новым клипом на песню "Стеснение пропало".

В промо-ролике для клипа, который сегодня Киркоров залил в Instagram, появилась украинская звезда Светлана Лобода, телеведущая Ксения Собчак и певец Александр Рева, однако сам клип Киркоров опубликует 24 июня.

На видео неизвестные мужчины в черном ищут "короля" в гримерке Собчак. "Какой король, Филя что-ли", - говорит Собчак. Далее они встречают Реву, который также отправляет незнакомцев к Киркорову. В финале промо появляется украинская певица Лобода, которая эпатажно выходит из двери.

Лобода успела засветится на видео Киркорова скрин

Ранее Киркоров уже делился в Instagram видео начала нового клипа "Стеснение пропало". Тогда в кадре Киркоров в роли акушера-гинеколога принимал роды у белокурой красотки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский певец Филипп Киркоров, во время интервью журналистке Ксении Собчак, показал свой дом. Так, он заявил, что должен был заплатить за жилье 25 миллионов долларов. Сама Собчак была шокирована огромной гардеробной.

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