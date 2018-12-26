''95 Квартал'' позабавил яркой пародией на Олега Винника: видео

Юмористка "95 Квартала" Елена Кравец позабавила зрителей новой яркой пародией на один из хитов поп-певца Олега Винника "Ты в курсе".

Юмористка спародировала любимца женской публики в программе шоу "Женский квартал". Видео позже было опубликовано на официальном YouTube-канале "95 Квартала".

За несколько дней видео в сети собрало более 120 тыс. просмотров. Певца Елена Кравец пародирует не впервые, однако как указали зрители, получается это у юмористки "отменно".

"Классно зажгла", "Винник дизлайк поставил, 100%", "Винник в нокауте", - посмеялись в комментариях.

Свой хит "Ты в курсе" Олег Винник презентовал в сентябре 2018 года. С момента публикации ролик на видеохостинге собрал более 6 млн просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Винник впервые показал дом, в котором жила его мама, а также познакомил с семьей: сестрой Натальей, племянниками Аленой и Василием.