60 полуобнаженных красавиц: Потап и группа MOZGI порадовали фанов жарким клипом

Популярная украинская поп-группа MOZGI, участниками которой являются известный рэпер Потап (Алексей Потапенко), вокалист коллектива "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) и другие певцы, порадовали фанатов жарким летним клипом (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Ролик на песню "Влажный Пляжный Движ" был презентован в четверг, 5 июля. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой "MOZGI Entertainment".

В новом клипе артисты раскачали пляж на крыше City Beach Club жаркими танцами с 60 самыми красивыми девушками Украины.

Фото со съемок Продюсерский центр "MOZGI Entertainment"

Съемки масштабного видео продолжались почти два дня. Горячая летняя атмосфера создавалась в довольно экстремальных погодных условиях: то съемочная команда и артисты мерзли от холода, то техника выходила из строя из-за высокой температуры.

Фото со съемок Продюсерский центр "MOZGI Entertainment"

Фото со съемок Продюсерский центр "MOZGI Entertainment"

MOZGI задействовали в клипе рекордное количество съемочного оборудования, а именно более 100 камер. Также было использовано 6 разных техник съемки.

Фото со съемок Продюсерский центр "MOZGI Entertainment"

Фото со съемок Продюсерский центр "MOZGI Entertainment"

Поклонники группы активно отреагировали на премьеру клипа, отметив, что видео получилось очень жарким и порадовало высоким качеством.

Однако, нашлись и те, кому работа не понравилась, из-за обилия обнаженных тел в кадре.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа MOZGI , вместе с популярными украинскими артистами Настей Каменских, Димой Монатиком, Олегом Винником и другими выступили на музыкальном фестивале Atlas Weekend, где в первый фестивальный день разорвали своими яркими шоу 154 тысячи гостей.