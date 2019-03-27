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55-летняя звезда Голливуда женится на 23-летней подруге

1.8тЧитать материал на украинском

Голливудский актер Николас Кейдж, звезда картины "Угнать за 60 секунд", женится в четвертый раз.

Как пишет People, связать себя узами брака 55-летний артист решил с 23-летней голливудской визажисткой Эрикой Койке. Кейдж уже подал заявку на получение лицензии на брак.

Николас Кейдж и Эрика Койке

Николас Кейдж и Эрика Койке

Фото: pinterest.com

Насколько известно, отношения пары длятся уже больше года. Впервые о них стало известно в прошлом году, тогда папарацци подловили влюбленных в Пуэрто-Рико, где Кейдж снимался в фильме "Приманка". Еще позже актера и его новую спутницу видели вместе в Лос-Анджелесе.

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Кейдж за годы звездной карьеры был женат трижды, его последний брак закончился печально. В 2016 году он расстался с женой Элис Ким после 11 лет совместной жизни.

Николас Кейдж и Эрика Койке

Николас Кейдж и Эрика Койке

Фото: dlisted.com

Примечательно, что Ким родила актеру сына, однако жизнь супругов никогда не была гладкой. В 2011 году полиция даже арестовала актера за домашнее насилие.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 57-летний продюсер и шоумен Александр Цекало, который недавно развелся с сестрой певицы Веры Брежневой Викторией, тоже женился в четвертый раз. Его избранницей стала голливудская модель Дарина Эрвин, которая младше Александра на 30 лет. Пара расписалась в США в присутствии близких друзей.

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Персона
Николас Кейдж
Место
СШАГолливуд
Тег
актер
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Комментарии на сайте не модерированы
Бор Тарас
Бор Тарас
Любви,ссуко,все возрасты покорны.
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