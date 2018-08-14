52-летняя звезда Голливуда вышла замуж за молодого ухажера

52-летняя звезда сериала "Карточный домик", голливудская актриса Робин Райт стала законной супругой своего 31-летнего бойфренда Климента Жиро, менеджера модного дома Saint Laurent.

О скромной свадебной церемонии знаменитость рассказала своим подписчикам на личной странице в Instagram, опубликовав несколько фотографий.

Насколько известно, пара познакомилась в прошлом году на Каннском фестивале, а уже несколько месяцев спустя провела вместе рождественские каникулы. В марте 2018-го влюбленные появились вместе на футбольном матче в Париже, уже тогда папарацци обратили внимание, что на руках Райт и Жиро одинаковые кольца.

Актриса и до этого не старалась особо тщательно скрывать личную жизнь, а уж после появления слухов подтвердила их известием о свадьбе.

Как написал позже глянец Vogue Paris, свадьба состоялась 11 августа в муниципалитете Ла-Рош-сюр-Бюи (Франция). На церемонии присутствовали только родственники и друзья новоиспеченной пары.

"Все было очень интимно и скромно", - рассказал журналистам один из гостей свадьбы, при этом разрушил существующие домыслы, что артистка пошла на этот шаг ради личного пиара и продвижения заключительного сезона сериала "Карточный домик".

Робин Райт и Клемент Жиро Фото: hollywoodreporter.com

Брак Робин Райт с Клементом Жиро стал уже третьим в жизни актрисы. С 1986 по 1988 год она была замужем за актером Дэйном Уизерспуном, а в 1989 году начала встречаться с Шоном Пенном, от которого родила дочь Дилан Френсис и сына Хоппера Джека. В августе 2009 года Райт подала на развод с Пенном, а уже в феврале 2012-го знаменитость начала встречаться с актером Беном Фостером. Они объявляли о помолвке, но расстались три года спустя.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети распространилось видео, на котором после новостей о разводе с украинским боксером Владимиром Кличко американская актриса Хейден Панеттьери с новым бойфрендом пытается сбежать от преследования папарацци.