Песни о любви к 14 февраля: 5 треков Years & Years

14 февраля в концертном клубе Stereo Plaza пройдет выступление лондонской поп-группы Years & Years. Трио впервые посетит Украину в рамках тура по мотивам своего второго альбома "Palo Santo". Мероприятие пройдет в День всех влюбленных. Тема любви — центральная в творчестве британцев, поэтому мы решили составить тематический плейлист в преддверии одного из самых ожидаемых концертов этой зимы.

King

"King" — пожалуй, самый популярный сингл в карьере Years & Years. В 2015 году он всего за 2 месяца поднялся на первую строчку британского официального песенного чарта, а количество просмотров клипа на YouTube вот-вот достигнет отметки в 200 миллионов.

При этом солист группы Олли Александер поднимает в нём очень личную тему — зависимость от любви.

"Я стольким жертвовал каждый раз ради того, чтобы снова побыть на троне", — говорит он о моментах, проведенных с любимым человеком, как о вредной привычке. И продолжает в основном рефрене припева: "Я был королём, но в твоей власти". Певец злится сам на себя за то, что не может освободиться от жестоких уз любви, и призывает себя набраться смелости и порвать с этим раз и навсегда.

Real

Один из первых синглов в творчестве Years & Years — ещё одна история о сложности взаимопонимания в паре. В клипе на песню "Real", в котором снялись приглашенные актеры Бен Уишоу и Нейтан Стюарт-Джеймс из сериала Misfits, на языке символизма игральных карт обыгрывает тему соседства любви и конфликтов в отношениях.

Олли ищет выход из токсичных отношений, которые причиняют ему боль. "Я сломал себе кости, играя в игры с тобой. Это веселье, которое заставляет меня грустить", — с такой фразы начинается первый куплет. Ему кажется, что он все портит, и если бы он сам мог стать лучше, то все наладилось бы. Но он не может этого сделать, поэтому решает отпустить своего возлюбленного. "Love I will let you go" — с печалью в голосе повторяет он в припеве.

If You’re Over Me

Текстом для хита "If You’re Over Me" Олли проявляет себя как тонкий, изобретательный поэт. В строфе "And you’re Jekyll and Hydein’, аre you real, are you lying?" он делает отсылку к знаменитой истории писателя Роберта Стивенсона. По сюжету романа профессор Джекил создает свою злую и таинственную версию — Хайда, а потом боится, что тот вытеснит его самого.

Такой оригинальной метафорой вокалист Years & Years хочет сказать, что дуализм темного и светлого, реального и виртуального существует в каждом человеке. В то же время он оборачивает эту мысль в забавный каламбур, объединяя фамилию Hyde и английский глагол "hiding" — "скрывать", намекая на то, что его партнер не честен с ним до конца.

Desire

В треке "Desire" — одном из главных хитов дебютного альбома британского синти-поп трио — Александер рассказывает о романе, который никак не может угаснуть даже после разрыва. Лирический герой страдает от того, что не может определить чувство, которое он испытывает к своему любимому.

"Это желание или любовь?", — поет Олли в припеве, и выбирает желание. "Потому что твоя любовь только оскорбляет меня", — добавляет он. Но несмотря на трудности, парень продолжает бороться и призывает своего бывшего поддаться его игре и чувствам, которые тот пытается скрыть.

All For You

В третьем по счету сингле из альбома "Palo Santo" фронтмен Years & Years поет о тяжелом расставании со своим звездным парнем — бывшим скрипачом проекта Clean Bandit Миланом Амином-Смитом. "Я потратил целый год на то, чтобы понять, вся ли вина лежит на мне", — признается Олли. И произносит очень важные слова о том, что любовь — это горький плод, если ты предпочитаешь оставаться в состоянии стыда. Отсылая тем самым к библейскому сюжету Адама и Евы. Певец предлагает принять себя и свои грехи, гордиться собой и не копаться в прошлом. Ведь только так можно построить новые здоровые отношения.

