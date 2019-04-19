47-летняя Орбакайте показала фигуру в прозрачном платье: смелое фото

Дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте удивила поклонников снимком, на котором позирует в прозрачном платье.

Так, фото Орбакайте выложила в Stories на личной странице в Instagram. Таким образом она поздравила с днем рождения еще одну известную певицу, 51-летнюю Валерию.

На фото видно, что Кристина в свои 47 лет смело может похвастаться стройной фигурой: серебристая бахрома удачно подчеркивает ее подтянутые ноги и изящную худобу.

Валерия и Кристина Орбакайте Instagram @orbakaite_k

Новости Российская телеведущая поразилась сходством Орбакайте с Пугачевой

Напомним, ранее Орбакайте озадачила снимком, на котором изображена со следами жестоких побоев на лице. Поклонники были напуганы подобным зрелищем. Когда оказалось, что это просто розыгрыш, а на лице у Кристины – грим, многие остро раскритиковали звезду за "глупые и неуместные шутки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Орбакайте поразила поклонников странным фото. Артистка обескуражила своим внешним видом, из-за которого ее сравнили с мужчиной.

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