47-летняя Кудрявцева родила ребенка: появились первые подробности

В понедельник, 13 августа, 47-летняя российская телеведущая, актриса и светская львица Лера Кудрявцева родила дочь. В сети активно обсуждают событие и приносят звезде поздравления.

Отцом второго ребенка Кудрявцевой (у артистки есть взрослый 28-летний сын) является 30-летний хоккеист Игорь Макаров. Радостной новостью Лера поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав трогательное фото ножки новорожденной дочери.

Кудрявцева лаконично подписала фото: "Доченька" и предпочла не рассказывать подробностей о родах, однако российские СМИ начали активно распространять информацию о появлении ее ребенка на свет. Также она пока отказалась называть имя новорожденной дочери.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 20 Май 2018 в 12:08 PDT

По некоторым данным девочка появилась на свет в США. Издание Дни.Ру пишет, что Кудрявцева рожала в одной из элитных клиник Лос-Анджелеса. Знакомые артистки якобы проболтались, что Лера выбрала престижный медцентр "Седарс-Синай".

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Cреди клиентов центра были многие знаменитости. Именно там появились на свет дети Светланы Лободы, Виктории Бекхэм, Кейт Хадсон, Мадонны, Ким Кардашьян и других звезд. Роды в "Седарс-Синай" обходятся примерно в четыре тысячи долларов за сутки, средний срок пребывания в перинатальном центре составляет 5 дней. Роженицам предоставляется пакет услуг под названием "делюкс": отдельная трехкомнатная палата с двумя санузлами, место на парковке и личная помощница, специально нанятый шеф-повар, услуги парикмахера, маникюр и педикюр.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 13 Авг 2018 в 6:30 PDT

По другим данным, дочь Леры Кудрявцевой появилась на свет в одной из престижных частных клиник Подмосковья.

После выписки из роддома Кудрявцева планирует вернуться к работе в максимально короткие сроки, поэтому активно занимается поиском няни для младенца.

Примечательно, что у 47-летней артистки есть 28-летний сын, у которого недавно также родился первенец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года украинская певица Светлана Лобода родила вторую дочь в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

На страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.