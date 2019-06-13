42-летняя Кравец из "Квартала" поразила снимком в прозрачном мини-платье

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец поразила поклонников соблазнительным образом.
42-летняя артистка показала фолловерам на своей странице в Instagram снимки, на которых позирует в черном полупрозрачном платье длины "мини".
Соблазнительный наряд подчеркнул женственную и утонченную фигуру Елены.
Елена Кравец и Владимир Зеленский
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Поклонники звезды "Квартала 95" похвалили ее за внешний вид, отметив, что с возрастом она становится только красивее и элегантнее.
Час для крутих новин. Продаж квитків на концерт-зйомку "Жіночого Кварталу" 24 липня на одеському МорВокзалі відкрито! 🎉🎉🎉 Бронюйте, купуйте і до зустрічі в Одесі! Посилання в профілі. . . . Фото @tverdohleb_k #жіночийквартал #женскийквартал #морвокзал #квартал95 #kvartal95
"Мечта поэта", "Роскошная женщина", "Леночка, вы с годами становитесь еще красивее и женственнее!", "Лена такая красивая!" – написали комментаторы в адрес Кравец.
Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Кравец часто появляется на публике в очень эффектных образах. Недавно она впечатлила публику смелым вечерним нарядом, который сексуально оголил ее тело.
Позже она порадовала фанов соблазнительным снимком, на котором позировала в купальнике, кокетливо накинув на плечи белую рубашку.
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