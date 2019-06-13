42-летняя Кравец из "Квартала" поразила снимком в прозрачном мини-платье

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец поразила поклонников соблазнительным образом.

42-летняя артистка показала фолловерам на своей странице в Instagram снимки, на которых позирует в черном полупрозрачном платье длины "мини".

Соблазнительный наряд подчеркнул женственную и утонченную фигуру Елены.

Елена Кравец и Владимир Зеленский 1+1

Поклонники звезды "Квартала 95" похвалили ее за внешний вид, отметив, что с возрастом она становится только красивее и элегантнее.

"Мечта поэта", "Роскошная женщина", "Леночка, вы с годами становитесь еще красивее и женственнее!", "Лена такая красивая!" – написали комментаторы в адрес Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Кравец часто появляется на публике в очень эффектных образах. Недавно она впечатлила публику смелым вечерним нарядом, который сексуально оголил ее тело.

Позже она порадовала фанов соблазнительным снимком, на котором позировала в купальнике, кокетливо накинув на плечи белую рубашку.

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