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40-летняя Лорак в белье удивила изменениями в фигуре: эротическое фото

1.1тЧитать материал на украинском

Одиозная украинская певица Ани Лорак взбудоражила сеть пикантным снимком, на котором позирует в белье.

Пользователи сети бурно отреагировали на соблазнительное фото Лорак, которое она опубликовала на личной странице в Instagram.

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

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Артистка надела белоснежную короткую ночнушку, которая сексуально подчеркнула ее подтянутое тело. Многие похвалили ее за прекрасный внешний вид, другие же заметили изменения в ее фигуре.

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По мнению пользователей сети, Лорак очень похудела, о чем они ей написали в комментариях под снимком в белье.

"Вы невероятно нежная и сексуальная! Не узнать, как похудела", – написали пользователи.

40-летняя Лорак в белье удивила изменениями в фигуре: эротическое фото
40-летняя Лорак в белье удивила изменениями в фигуре: эротическое фото
40-летняя Лорак в белье удивила изменениями в фигуре: эротическое фото
40-летняя Лорак в белье удивила изменениями в фигуре: эротическое фото
40-летняя Лорак в белье удивила изменениями в фигуре: эротическое фото
40-летняя Лорак в белье удивила изменениями в фигуре: эротическое фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак уже показывала фото с этой серии, где позировала в расстегнутой пижаме, демонстрируя свое белье.

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Персона
Ани Лорак
Теги
шоу-бизнесзвездыновости
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