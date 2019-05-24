40-летняя Лорак в белье удивила изменениями в фигуре: эротическое фото

Одиозная украинская певица Ани Лорак взбудоражила сеть пикантным снимком, на котором позирует в белье.

Пользователи сети бурно отреагировали на соблазнительное фото Лорак, которое она опубликовала на личной странице в Instagram.

Ани Лорак Instagram @anilorak

Артистка надела белоснежную короткую ночнушку, которая сексуально подчеркнула ее подтянутое тело. Многие похвалили ее за прекрасный внешний вид, другие же заметили изменения в ее фигуре.

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По мнению пользователей сети, Лорак очень похудела, о чем они ей написали в комментариях под снимком в белье.

"Вы невероятно нежная и сексуальная! Не узнать, как похудела", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак уже показывала фото с этой серии, где позировала в расстегнутой пижаме, демонстрируя свое белье.

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