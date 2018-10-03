''200 тыс. евро как с куста'': чем для Киркорова и Баскова обернулась скандальная ''Ибица''

Скандальный клип к песне "Ibiza", который одни пользователи сети ругают, считают постыдным и оскорбительным, а другие хвалят за остроумие, принес его исполнителям и главным героям - Филиппу Киркорову и Николаю Баскову миллионные гонорары.

Как пишет "Комсомольская правда", за несколько месяцев до запуска "Ибицы" артисты, просчитав ажиотаж вокруг ролика, собрали в сюжет несколько брендов, что вскоре позволило им заработать сотни тысяч евро "как с куста".

Фото: kp.ru

"Скандальные ролики принесли Киркорову и Баскову миллионные гонорары. Если раньше лидерами рекламного рынка были Нагиев, Ургант и Светлаков, то сейчас в топ самых высокооплачиваемых и востребованных знаменитостей ворвались Филипп и Николай", - рассказал журналистам источник в рекламном бизнесе. - Теперь вот Киркорова позвали рекламировать средство от боли в горле, а Баскова - сок.

Рекламные гонорары Киркорова и Баскова, как подчеркнул собеседник, составляют порядка 200 тысяч евро (более 15 млн. рублей). К слову, брендами напичканы и другие нашумевшие клипы Киркорова - "Цвет настроения синий" и "Цвет настроения черный", в съемках которого также приняли участие рэпер Тимати, и певец Егор Крид.

Помимо этого, как отметил источник, хайп вокруг скандальных роликов отразился и на продажах альбомов вышеупомянутых артистов. В качестве примера он привел альбом духовной музыки Баскова "Верую", который внезапно оказался среди лидеров.

Осторожно! Клип не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия(если вы достигли совершеннолетия, но считаете нецензурные выражения и сцены неприемлемыми, предлагаем взглянуть на милых детишек Аллы Пугачевой и Максима Галкина).

"Нас ругали за то, что мы закостенелые, мол, надо что-то менять в шоу-бизнесе. И мы решили с Филиппом взбудоражить общественность", - ранее комментировал видео Басков.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Филипп Киркоров и Николай Басков ''извинились'' за вульгарную "Ибицу" новым скандальным видео.