20-летняя звезда Голливуда выложила в сеть откровенные фото в винажном белье

Американская актриса и певица Белла Торн, звезда картин "Простушка", "Крик", опубликовала в сети ряд эротических фотографий в шелковом винтажном белье, продемонстрировав фанам свой пикантный образ на съемочной площадке шоу Crazy In Love.

Снимки публикует "Лайф", ссылаясь на Snapchat-профиль 20-летней знаменитости.

Белла Торн

Судя по всему, уделить время горячим фото Торн решила во время небольшого перерыва между съемками. Перед объективом камеры актриса предстал в винтажном белье кремового цвета.

Белла Торн

Белла Торн

"Это нормально, что люди не уверены в себе. Я бы хотела, чтобы все говорили больше о своих недостатках. Вместе можно научиться не обращать на них внимания. У меня шрамы от угрей и не белые зубы, но я привыкла к минимуму ретуши в съемках и на фото", - отметила под снимками Торн.

Белла Торн

Белла Торн

При этом актриса игриво распустила пышные рыжие локоны.

Белла Торн

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