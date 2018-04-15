10 человек на бэк-вокале: Зианджа разочаровала зрителей четвертьфинала "Голосу країни-8"

Подопечная Потапа в вокальном шоу "Голос країни-8", певица-трансгендер Зианджа разочаровала зрителей четвертьфинала проекта.

В воскресенье, 15 апреля, артистка выступила с зажигательной песней "Mamma mia" легендарного коллектива АВВА. "Обозреватель" предлагает узнать, что не понравилось поклонникам шоу в номере Зианджи.

Зианджа Instagram @ziasphere

После выступления Тина Кароль, у которой ранее были конфликты с участницей конкурса, назвала ее настоящей артисткой. Однако эту мысль не разделили зрители "Голосу країни-8".

В комментариях в официальном Instagram-аккаунте шоу они отметили, что на бэк-вокале у Зианджи было слишком много людей, которые и вытянули песню вместо нее.

"Десять человек на бэке! Вы серьезно?", "Бэк-вокал за нее спел", - пишут разозленные пользователи сети.

По итогам выступления Зиандже не удалось пройти в полуфинал шоу - ей не хватило зрительских голосов, а Потап отдал предпочтение Србуи Сргсян.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее Зианджа заинтриговала "свиданием" с фанами.