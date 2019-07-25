44-летняя австралийская певица зачала ребенка с помощью ЭКО

44-летняя австралийская певица Натали Имбрулья забеременела при помощи донора спермы.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала фото в платье, где виден ее живот. Натали была откровенна с поклонниками и рассказала, что для того чтобы забеременеть, она прибегла к процедуре ЭКО.

Натали Имбрулья Instagram@natalie_imbruglia

"У меня есть для вас важное объявление. Нет, я не проглотила арбуз! Это осенью я жду появления на свет своего первенца. Для тех, кто близко меня знает, не секрет, что я хотела этого много лет, и рада, что это стало возможным с помощью процедуры ЭКО и донора спермы. Я больше ничего не буду говорить на эту тему публично. Однако я очень взволнована этой новой главой в моей жизни: у меня выходит альбом, и я стану мамой", — поделилась певица.

Натали Имбрулья Instagram@natalie_imbruglia

Фолловеры сразу же принялись поздравлять певицу с беременностью и выразили уверенность, что Натали будет прекрасной мамой.

"Невероятно", "Прекрасные новости", "Поздравляем", "Счастливы за тебя, знаем как ты хотела стать мамой", "Поздравляем, это прекрасно", — написали в сети.

Напомним, в конце 90-х о Натали узнал весь мир, ее хиты "Torn" и "Big Mistake" возглавили вершины мировых чартов.

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